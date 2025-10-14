Fallece a los 49 años Silvia Marty, exatleta del Playas de Castellón

Castelló amaneció este martes con la triste noticia del fallecimiento, a los 49 años, de Silvia Marty Martínez. Exatleta del Club Atletismo Playas de Castellón, el último adiós se le dará a las 16.00 horas en la capilla del Tanatario de la Magdalena. Antes, el club de la capital de la Plana, cuyos intereses defendió años atrás, le despedía en su página web oficial con el siguiente escrito:

"Ayer fue un día triste para la familia del Playas. Silvia Marty, atleta de la década de los 90 y pieza clave en el crecimiento del club en esa época, ayudando a posicionarlo entre los mejores clubs de España, ha fallecido. En esa década de los 90 Silvia era una de las mejores saltadoras del club, con una mejor marca de 1,63 en salto se altura. Fue campeona universitaria en 1998 y 1999, destacando también en triple salto con 10,55, peso con 10,51 y lanzamiento de jabalina con un registro de 30,92. Por su versatilidad entrenó con Manoli Alonso las pruebas combinadas. Su dedicación y pasión por el deporte incluso le permitieron competir como veterana hasta hace unos pocos años. Silvia, a la que siempre recordaremos por su perenne sonrisa, se fue a los 49 años, dejando una hija de 20 años y un hijo de 16. Silvia, tus compañeros y amigos del club nunca te olvidaremos".