"Inclusión, esfuerzo y superación" en el Meeting Special Olympics de Castelló

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, recibió este martes, de manos de los alumnos de Educación Especial de Penyeta Roja, la antorcha del Meeting Internacional Special Olympics y ensalzó los valores de "inclusión, esfuerzo y superación".

«Este es un momento cargado de emoción y significado, que nos recuerda la importancia de la inclusión y el espíritu de superación que caracteriza a las personas con discapacidad», señaló la dirigente provincial, quien añadió que «el calor y la luz de la llama de la antorcha representan mucho más que un relevo deportivo, representan valores como la inclusión, el respeto y el esfuerzo. Simbolizan la dedicación de los atletas y el compromiso de técnicos y familias».

Barrachina, quien puso en valor el trabajo y la disciplina de los y las deportistas con discapacidad que cada día se esfuerzan para convertir sus sueños en realidad, y subrayó el compromiso de la Diputación de Castellón con el deporte para «avanzar en inclusión».

Foto de familia del Meeting Special Olympics en la Diputación de Castellón. / Mediterráneo

De este modo, la máxima representante de la institución provincial ensalzó el trabajo de entidades como Special Olympics, que acompañan cada día a las personas con discapacidad, y agradeció a la organización su compromiso por celebrar en Castelló este meeting y acercar a los escolares valores como el esfuerzo y la diversidad.

Encuentro en Penyeta Roja

De hecho, antes de que la antorcha llegara a Diputación, los alumnos del CEE de Penyeta Roja participaron en dinámicas educativas, deportivas y de sensibilización. Una jornada que, tal y como resaltó la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, «nos recuerda que la inclusión no es un gesto puntual, sino un compromiso diario con cada persona, independientemente de sus capacidades».

Así, durante la mañana, los alumnos participaron en diferentes pruebas, donde se pusieron de manifiesto valores como «el compañerismo y la superación personal», indicó Torlà, quien, acompañada por la diputada de Penyeta Roja, María Tormo, participó en las actividades y señaló que «todos los alumnos han demostrado compromiso, ganas y respeto».

Marta Barrachina, en la recepción de la antorcha del Meeting Special Olympics en la Diputación de Castellón. / Mediterráneo

Por último, la presidenta provincial destacó la importancia de esta jornada como antesala del gran evento que se vivirá estos días en la ciudad, asegurando que «estas actividades no solo visibilizan la realidad de las personas con discapacidad, sino que nos permiten aprender de ellas».

El Meeting Internacional Special Olympics reunirá a más de 500 deportistas de 14 comunidades autónomas de España y de ocho países europeos desde el viernes y hasta el domingo.