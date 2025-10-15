Castellón, capital internacional del deporte inclusivo con el Meeting Special Olympics

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha manifestado este miércoles, 15 de octubre del 2025, que “la ciudad de Castellón está ya preparada para convertirse en capital internacional del deporte inclusivo durante los próximos días gracias a la celebración del Meeting Internacional Special Olympics, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre en nuestra capital”.

Carrasco ha destacado que “esta cita va a poner de relevancia, de nuevo, el compromiso de Castellón con el deporte para transformar nuestro entorno, para derribar y superar barreras, para construir una sociedad mejor, en una nueva muestra de la apuesta por consolidarnos como una auténtica capital del deporte”.

“Porque hablamos de mucho más que deporte; hablamos de construir un mundo donde todas las personas, también las que cuentan con algún tipo de discapacidad intelectual, puedan desarrollar su vida sin barreras, sin prejuicios, en plenitud. Y no hay mejor herramienta que el deporte para mostrar al mundo que juntos podemos hacerlo posible. Un reflejo también del Castellón de todos y para todos”, ha referido la alcaldesa.

Encuentro con Theresa Zabell

La alcaldesa de Castellón ha mantenido un breve encuentro con Theresa Zabell, patrona de la Fundación Special Olympics España, que se encuentra ya en la ciudad de Castellón ante el desarrollo durante los próximos días de los Special Olympics. Un encuentro en el que también ha estado presente la concejala de Deportes, Maica Hurtado.

Carrasco ha destacado la importancia de “la implicación de auténticas leyendas del deporte como es Zabell, doble medalla de oro olímpica y cinco veces campeona del mundo de vela, para dar visibilidad y potenciar el deporte inclusivo y toda la labor que hay detrás de los Special Olympics. Es todo un honor y un privilegio el contar con una figura tan inspiradora para el deporte español e internacional entre nosotros”.

La alcaldesa de Castellón ha hecho hincapié en que “para nuestra ciudad, que ya acogió en 2008 los Special Olympics, es todo un orgullo volver a ser la sede de un gran encuentro internacional, al que acudirán más de 500 personas entre deportistas, entrenadores, técnicos y acompañantes, procedentes de más de 14 de comunidades autónomas de España y de ocho países europeos como son Portugal, Andorra, Bélgica, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía y Azerbaiyán”.

Carrasco ha explicado asimismo que “los deportistas realizarán sus pruebas deportivas en instalaciones deportivas municipales como el Polideportivo Sindical, el Gaetà Huguet, la Piscina Olímpica y el Pabellón Ciutat de Castelló, entre otras”.

Algunas de las competiciones también se celebrarán en centros educativos de tres municipios de la provincia de Castellón: Vilafamés, Peñíscola y Burriana.

Llegada de la antorcha a la Plaza Mayor

La alcaldesa de Castellón también ha querido avanzar que “será mañana, jueves 16 de octubre, cuando nuestra Plaza Mayor acogerá la llegada de la antorcha olímpica de estos Special Olympics. Este es un símbolo universal que habla de la fuerza y la unidad entorno a la práctica deportiva y queremos compartirlo con todos los vecinos y vecinas de Castellón en un acto que tendrá como escenario el corazón de nuestra ciudad”.

“La llama de esta antorcha simboliza también el calor y la cercanía de todos castellonenses al lado de estos deportistas que son un ejemplo de esfuerzo, de superación y de entusiasmo. Seguro que Castellón les va a mostrar todos esos ánimos, apoyo y cariño en cada una de las competiciones”, ha asegurado la alcaldesa.

Ceremonia de inauguración de los Special Olympics

Begoña Carrasco ha adelantado algunos de los detalles de la ceremonia de inauguración de este Meeting Special Olympics, que tendrá lugar en el pabellón Ciutat de Castelló en la tarde del viernes 17 de octubre

“Nuestro pabellón más importante será el escenario donde se desarrollará la ceremonia una ceremonia inaugural de esta gran fiesta del deporte, contando con música en directo, el desfile de las diferentes delegaciones, el encendido del pebetero olímpico y muchas sorpresas más“, ha asegurado.

La alcaldesa ha invitado a los vecinos y vecinas de Castellón “a que vivan en primera persona y se acerquen a formar parte de las diferentes competiciones para formar parte de este proyecto y movimiento deportivo, que engloba ya a más de 4,2 millones de deportistas en todo el mundo y que tiene en la inclusión y la igualdad de oportunidades sus principales razones de ser”.

Deporte como revulsivo y dinamizador

La alcaldesa de Castellón ha querido recordar también que “este encuentro de Special Olympics también es muy importante por la dinamización económica y por el impacto turístico que tiene para nuestra ciudad. Porque esas más de 500 personas, además de disfrutar del deporte, lo harán de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, ocio, de nuestras playas y paisajes”.

“Por tanto, estos Special Olympics son también un nuevo ejemplo de la apuesta de Castellón por aprovechar el binomio turismo-deporte para lograr una mayor dinamización, para lograr esa ciudad cada vez más viva por la que trabajamos cada día”, ha afirmado Carrasco finalmente.

La llama de Meeting Internacional Special Olympics, en Vilafamés. / SPECIAL OLYMPICS

Inauguración de Health Forum Special Olympics

Esta mañana también ha tenido lugar, en las sede del Patronato Municipal de Deportes, el Health Forum de Special Olympics, una actividad paralela que consiste en una jornada sobre hábitos saludables y alimentación tanto para los deportistas y su familias, además de parte de voluntariado y su familias. Una actividad en la que ha estado presente la concejala de Deportes, Maica Hurtado.

Las personas participantes han podido compartir un almuerzo saludable en el propio Patronato como ejemplo de este tipo de hábitos alimenticios y en la dieta específica de los deportistas de Special Olympics.