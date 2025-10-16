El 5K y 10K Trofeo El Corte Inglés 2025 ya tienen fecha en Castelló

El 5K y 10K Trofeo El Corte Inglés que cada año se celebra por las calles de Castelló ya tiene fecha para su edición de este 2025. Las dos pruebas, que se celebran de forma simultánea, fueron presentadas este jueves en las instalaciones del centro comercial en la capital de la Plana, con la participación de Verónica Lara, directora de la Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU Castelló, como entidad solidaria de la prueba; Vicente Gonzalbo, gerente de RunAddiction; Manuel Sellés, responsable de Deportes de El Corte Inglés, y de Víctor Hernández, director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

Así, estas dos carreras populares se celebrarán el domingo 9 de noviembre y estarán organizadas, un año más, por el Club de Atletismo RunAddiction en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Castellón, y con el patrocinio de El Corte Inglés.

Los recorridos

Esta prueba deportiva consta de un 5K y un 10K con circuito rápido, totalmente plano. La salida de ambas pruebas tendrá lugar a las 09.00 horas en la Avda. Vila-real, a la altura de El Corte Inglés y la meta se instalará en el mismo lugar. El 5K dará una sola vuelta al recorrido, mientras que los participantes del 10K completarán dos vueltas.

Las mejores imágenes de la 5K y 10K de El Corte Inglés de Castellón / Gabriel Utiel

En ambas pruebas atléticas podrán participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen, debidamente inscritas. Las inscripciones se pueden realizar en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Castelló hasta el 6 de noviembre, o bien, en la página web del organizador.