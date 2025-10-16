La llama del Meeting Special Olympics ya ilumina Castelló

Un escenario inmejorable para un evento de lo más especial. La plaza Mayor de Castelló acogió este jueves el acto oficial de recepción de la antorcha del Meeting Special Olympics, símbolo del espíritu deportivo, de superación y de inclusión que caracteriza a un evento deportivo que se celebra desde este viernes 17 y hasta el domingo 19 de octubre en distintas instalaciones municipales.

«De los más de 180 eventos nacionales e internacionales que celebraremos en Castellón a lo largo de 2025, este es, sin duda, el que más ilusión me hace», comenzó diciendo al alcaldesa, Begoña Carrasco, justo después de recibir la llama que iluminará la ciudad hasta el domingo. «No es solo un acontecimiento deportivo sino un ejemplo de vida. Recibimos esta antorcha con el corazón abierto, como símbolo de igualdad de oportunidades, esfuerzo, compromiso y superación personal», apostilló la primera edil.

Además de Carrasco participaron en esta particular ceremonia el presidente de Special Olympics España, Miguel Sagarra; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; Rosa Pradas en nombre de Plena inclusión Comunidad Valenciana; María Fusté, directora de Special Olympics España; Gonzalo Ramos, coordinador regional de Special Olympics Europa Eurasia; la concejala de Deportes, Maica Hurtado, así como deportistas, voluntarios, familias y miembros de la organización.

«Castellón es mucho más que deporte: somos una ciudad moderna, acogedora y con una gran calidad de vida. Este evento refuerza el binomio turismo-deporte que tan buenos resultados está dando, y es una oportunidad para que quien nos visita, nos descubra... y quiera volver», concluyó.

Cerca de 500 participantes

El deportista Jorge Gañán, integrante del equipo que representará a Castellón durante el meeting y miembro de la Fundación Síndrome de Down Castellón, fue el encargado de entregar la antorcha a la alcaldesa, para dar el pistoletazo de salida a una competición que reunirá a más de 500 deportistas con discapacidad intelectual, procedentes de 14 comunidades autónomas y nueve países europeos: Portugal, Andorra, Bélgica, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía, Azerbaiyán y España. Los deportistas estarán acompañados por 90 entrenadores, 26 delegados, familiares y cerca de 200 voluntarios y voluntarias, que velarán por el correcto funcionamiento de la competición.

Begoña Carrasco saluda a Jorge Gañán, portador de la antorcha de los Special Olympics. / Mediterráneo

Esta contará con competiciones en cinco disciplinas deportivas (baloncesto, fútbol, natación, atletismo y pádel), además de pruebas no competitivas como Jóvenes Atletas y Pruebas Motrices. Las sedes serán las pistas de atletismo y campos de fútbol de Gaetà Huguet, la Piscina Olímpica, el pabellón Ciutat de Castelló y las pistas de pádel del Sindical.

Por su parte, el presidente de Special Olympics España, Miquel Sagarra, ha agradecido el apoyo institucional y ciudadano que siempre ha brindado Castellón a este proyecto y ha señalado que “los aires del Mediterráneo le sientan bien a Special Olympics”.

El programa se completa con ceremonias de inauguración y clausurua, como la que este viernes se celebrará en el pabellón castellonense a las 17.45 horas.