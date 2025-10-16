Jornada 4 en el fútbol de veteranos de Castellón: Mucha clase sobre el verde

Jornada cuarta del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos 2025/26 sin sorpresas, con resultados ajustados y tardes en que brillaron los porteros. En el primer grupo, el Moncofa superó por la mínima al Alcora Asitec, resultado que unido a los dos pinchazos del Emat Displays Villarreal y del Castellón San Pedro le permite alejarse en el liderato. En el segundo, el Armelles ganó de penalti en el último minuto al Alcalá Bar Gales y mete distancia con sus cuatro perseguidores. Por último, el tercero es un grupo con las fuerzas muy igualadas y en el que el Oropesa venció al Borriol Magnanimus, arrebatándole la primera posición.

Primer grupo

En el Municipal de Moncofa, los locales se impusieron al Alcora Asitec por 3-2. Los visitantes se pusieron primero con 0-1 en el marcador, con gol de Jorge Salvador, pero los de Moncofa igualaron en el último minuto del primer tiempo por mediación de José Luis Isach (1-1). En la segunda parte, los locales se volcaron en la portería azulejera, Paquito Navarro puso el 2-1 nada más empezar, Rubén Andrés el 2-2 y, en los minutos finales, con ocasiones para ambos equipos, se llevó la victoria el Moncofa al rematar Armando Santos de cabeza un centro a balón parado (3-2).

En el campo de la Fundación Flors se dio la goleada de la jornada, la que le infringió el Huracán Burriana al Onda por 6-0; en el José Mangriñan, la UDE Vall d’Uxó fue goleado por el Fomento Montlyg, que fue muy superior (0-3); y en el Javier Marquina, partidazo entre el Castellón San Pedro y el Emat Displays Villarreal, con un empate a dos final.

Segundo grupo

En el Miquel Soler se enfrentaron Les Palmes Gesdepro y el Rodeo Fore-Ut Joventud, partido que se resolvió con un 2-3 para el Rodeo. Los goles fueron obra de Florin Paciu (2) para Les Palmes y Cristóbal Jiménez, Antonio Ladera y Edgar Visuaruga para el Rodeo.

En el mismo campo, el Armelles CMG se impuso por la mínima al Alcalá Bar Gales (2-1) y también se dio la victoria del Casa Marina Bañohogar ante el Moró por 3-1 Además, en el Torre San Vicente de Benicàssim, se produjo el único empate del grupo entre los benicenses y el Pizzería L’Etrusco por 2-2, con goles de José Antonio Martínez y Lucas Ramos para los visitantes, que se pusieron 0-2 al descanso, y de Alejandro Peris, por partida doble, en la segunda parte.

Tercer grupo

En el Municipal de Les Alqueries, victoria local por 3-2 ante un San Lorenzo que no le perdió la cara al partido. Se llegó al descanso con 1-0 para los alquerienses, pero después marcaron Roberto Fernández, Jean Salazar y Enrique Valcarcel, y Juan Breva y Dragos Mihail para el San Lorenzo.

En el Chencho E se registró la victoria del Arrincadeira Serret sobre el Vila d’Onda por 3-2, con goles de Adrián M. Campos, Alejandro Vázquez, Alberto García, Rafael Vilches y Jorge Flores. En el Municipal de Oropesa, sufrida victoria del equipo local (2-1) ante el Borriol Magnanimus, , mientras que la goleada del grupo corrió a cargo del Maradona, que sometió al Rayo de Castellón (3-6). Los argentinos se pusieron 0-4 en el primer tiempo y al descanso se llegó con un marcador de 1-4. Pero en la segunda parte sentenciaron Antonio Rueda con dos goles más para el Rayo y Lisandro Ferreyra otros dos para el Maradona.