Un ciclista de la Vall d'Uixó, entre los elegidos para el novedoso Movistar Team Academy
Javier Cubillas será uno de los doce integrantes del nuevo proyecto de formación de laureado equipo ciclista
Movistar Team ha confirmado oficialmente la primera promoción de su nuevo proyecto de formación, Movistar Team Academy, una escuadra compuesta por 12 jóvenes corredores de entre 17 y 21 años (media de 18 años) procedentes de seis países: España (6), Italia (2), Colombia (1), Costa Rica (1), República Checa (1) y Reino Unido (1). Y, entre los españoles, un representante de la provincia de Castellón: Javier Cubillas.
El ciclista de la Vall d’Uixó, que venía defendiendo los intereses del Baqué Movistar Team, compartirá de este modo experiencias y entrenamientos con Markel Aranaz, Sebastián Castro, Daniele Forlin, Jhonatan Guatibonza, Eric Igual, Lucas Jackson, Filip Novak, Roger Pareta, Tomás Pombo, Mattia Proietti e Ibai Villate.
«Presentamos un grupo muy ilusionante, con ciclistas jóvenes que cuentan con un gran potencial de crecimiento. Algunos de ellos ya están mostrando una evolución impresionante, y con el resto trabajaremos para que sigan el mismo camino, cada uno en su especialidad. Nuestro objetivo es ofrecerles un entorno de desarrollo ideal, en el que se sientan como en casa y dispongan de la libertad necesaria para seguir creciendo», explica Manuel Mateo, director deportivo del nuevo Movistar Team Academy.
Cabe recordar que Cubillas, que ha estado muy centrado en la última temporada en sus estudios, tuvo una actuación destacada tanto en el Mundial de Ruanda como en el Europeo, sumó dos victorias este 2025. Motivos que han llevado al equipo madrileño a contar con él en este nuevo proyecto propio de formación.
«La confirmación de este grupo de corredores es un paso importante para nuestra estructura. Queremos ofrecer a los jóvenes un entorno profesional donde puedan crecer, aprender y dar sus primeros pasos hacia el máximo nivel. Este proyecto nace con una visión a largo plazo, centrada en acompañarlos en su desarrollo deportivo y personal, siempre con los valores que definen a Movistar Team», añade Sebastián Unzué, manager general del proyecto.
