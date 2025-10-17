Todo el deporte de Castellón que no te puedes perder: la agenda de este fin de semana

El fin de semana del 18 y 19 de octubre llega cargado de deporte a la provincia de Castellón. Más allá de los numerosos partidos de fútbol que llenarán los estadios y campos provinciales, la agenda polideportiva llega de lo más completa para estos próximos dos días.

Estos son algunos de los eventos más significativos que se celebran en los distintos municipios de la provincia de Castellón:

CV Vinaròs - UBE L’Illa-Grau

Derbi en la Superliga 2 Masculina de voleibol, en la que el CV Gemavi Vinaròs recibe este sábado al UBE L’Illa-Grau, a partir de las 19.00 horas en el Polideportivo del Baix Maestrat. Los vinarocenses, debutantes en la categoría tras un histórico ascenso, reciben a uno de los clubes más experimentados y que aspira a estar en la zona alta de la tabla.

Volei Prat - Mediterráneo

En la misma jornada, la 3 de la temporada 2025/26, el CV Mediterráneo de Castellón rinde visita al Víkings Vòlei Prat, también hoy pero a partir de las 17.30 horas en el pabellón Julio Méndez del municipio catalán. Los castellonenses afrontan el partido en la octava posición y sus rivales son décimos en la tabla.

Grau Élite Cementos - CVB Barça

También en Superliga 2, pero femenina, el Grau Élite Cementos regresa al pabellón Pablo Herrera para enfrentarse al CVB Barça, hoy a partir de las 17.00 horas. El equipo de la capital de la Plana, con un triunfo y una derrota en las dos primeras jornadas, aspira a ganar al líder.

Getafe - Amics Castelló

El Amics Castelló afronta hoy una nueva jornada en la Segunda FEB con el objetivo de volver a la senda del triunfo. El conjunto dirigido por José Luis Pichel visita al CB Getafe en el Pabellón Juan de la Cierva, a partir de las 19.30 horas, en un duelo que se prevé exigente frente a un rival en buen momento. El Amics, que continúa ajustando piezas en este inicio de temporada, no podrá contar con Andrés Roig ni con Pedro García, ambos baja para el encuentro, que podrá seguirse en directo por la aplicación de La Liga Plus que tiene los derechos.

Benicarló - Mataró

En el mismo grupo Este de Segunda FEB, el otro representante provincial, el Maderas Sorlí Benicarló, juega en casa pero el domingo. Concretamente a partir de las 18.00 horas en el Municipal, donde se verá las caras con el Homs UE Mataró. Los benicarlandos están protagonizando un buen inicio liguero y se han colocado en el ‘top-4’ tras la disputa de los dos primeros encuentros, en los que se impusieron en casa al Salou (83-78) y a domicilio al Sol Gironès Bisbal Bàsquet (65-72). Los del Baix Maestrat son cuartos en la clasificación del grupo.

Real Canoe - Fustecma NBF

En la Liga Challenge Femenina el Fustecma Nou Bàsquet Femení afronta una nueva salida, la que le llevará a enfrentarse esta tarde al Sernova Renovables Real Canoe en el Pabellón Pez Volador de Madrid, a partir de las 17.45 horas. El plantel que entrena Jaume Tormo se mide a un rival que, de momento, ocupa la zona baja de la tabla como las castellonenses, con una misma racha de -3 en las tres primeras jornadas disputadas hasta la fecha. Sendy Basaez está llamada a ser de nuevo la líder del equipo tras convertirse en la última MVP con 12 puntos y 5 rebotes.

Tercera FEB

En el grupo EA de Tercera FEB, los cuatro representantes de la provincia compiten hoy en los siguientes siguientes partidos: Fundació Caixa Rural Vila-real - Amics Castelló B (18.00h), el BC Peñíscola - Cemalu Aldaia (19.00h) y el Halal Food Quality Uixó Bàsquet - The Fitzerald El Pilar (19.00h).

CN Caldes-Feme Castellón

El único representante de la provincia de Castellón en la segunda división femenina de fútbol sala tiene este sábado otro difícil desplazamiento. En esta ocasión, el Feme Castellón busca el triunfo en el pabellón Municipal Bugaray del CN Caldes a partir de las 17.00 horas. El cuadro de la capital de la Plana suma una victoria, un empate y dos derrotas en este arranque liguero (son octavas) y aspiran a llevarse el triunfo ante el cuadro catalán, que es décimo quinto.

El Pilar-Bisontes

En Segunda División B, el Bisontes Castellón, que compite en el grupo 3, disputa la jornada 6 a domicilio, concretamente en el pabellón del Colegio El Pilar ante el equipo anfitrión. El choque, en el que impartirá justicia Julio Esteve, está previsto que comience a partir de las 18.15 horas. Los castellonenses son 11º.

Rali Ciudad de Burriana

Burriana acoge durante el día de hoy la tercera edición del Rali Ciudad de Burriana, una cita que forma parte del Trofeo de Regularidad de la Comunitat Valenciana. Esta prueba, en la que no prima la velocidad sino la capacidad de mantener el ritmo y la compenetración entre piloto y copiloto, volverá a tener su epicentro en la Plaza del Plà del municipio, a partir de las 10.30 horas.

Presentación del Rali Ciudad de Burriana. / Mediterráneo

Trencamoles de Xert

Xert se prepara para acoger este domingo una nueva edición de la carrera de montaña Trencamoles, organizada por la Agrupació de Muntanya El Turmell. La prueba, ya consolidada en el calendario deportivo de Castellón, vuelve a reunir a cientos de amantes del trail running y la montaña en un evento que combina competición y naturaleza. Se ofrecen tres modalidades adaptadas a diferentes niveles: un recorrido de 22 kilómetros con 950 metros de desnivel positivo y otro más corto de 16 kilómetros y 600 metros de desnivel. La oferta se completa con la Marxa, de 13 kilómetros y 450 metros de desnivel.

Trail de Santa Bárbara

Este domingo, los municipios de Pina de Montalgrao y Villanueva de Viver acogen la quinta edición del Trail Santa Bárbara, prueba que ofrece dos recorridos: uno de 5,5 kilómetros y otro de 14 kilómetros. La salida de la prueba larga será a las 09.00 horas, mientras que la modalidad corta comenzará a las 09:30 horas.

ITF M15 en Castelló

Las pistas de La Plana Sport Castellón acogen durante todo el fin de semana el torneo profesional de tenis masculino M15 Castellón, perteneciente al circuito ITF World Tennis Tour, con una bolsa de premios de 15.000 dólares. Tras alternarse con Benicarló por las lluvias, tanto sábado como domingo se disputan las rondas finales del torneo tanto en individuales como en dobles, donde jóvenes promesas nacionales e internacionales competirán para hacerse con el título.

Jocs Esportius de ‘One wall’

La primera fase provincial de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en ‘One wall’ Individual dan hoy su pistoletazo de salida en la provincia de Castellón, concretamente en Almassora, disputándose al polideportivo municipal. Las escuelas que participan, a partir de las 08.30 horas, son Almassora, Almenara, Borriol, Castelló y Onda.