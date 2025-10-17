El Meeting Special Olympics abre el telón en Castellón

Con el encendido del pebetero olímpico, Castellón ha dado este viernes el pistoletazo de salida al Meeting Internacional Special Olympics, un evento que reunirá hasta el próximo domingo a más de 500 deportistas con discapacidad intelectual procedentes, España aparte, de ocho países europeos: Portugal, Andorra, Bélgica, Austria, Alemania, Hungría, Rumanía y Azerbaiyán.

Los españoles, además, son de 14 comunidades autónomas: Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Región de Murcia, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Representación institucional

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asistido en el pabellón Ciutat de Castelló al acto de inauguración de esta gran cita del deporte adaptado en la que también han estado presentes la concejala de Deportes, Maica Hurtado, el concejal de Relaciones Institucionales, Vicent Sales y el concejal de Juventud, Cristian Ramírez, junto a otras autoridades como el director general de Deporte de la Generalitat, Luis Cervera; el presidente de la Fundación Special Olympics España, Miquel Sagarra; el coordinador regional de Special Olympics Europa Eurasia, Gonzalo Ramos, la presidenta de la Fundación Plena Inclusión Comunitat Valenciana, Marián Ferrús o la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá.

La alcaldesa Begoña Carrasco, en el encendido del pebetero. / KMY ROS

Las disciplinas

Durante tres días, las instalaciones municipales —el pabellón Ciutat de Castelló, las pistas de atletismo y fútbol del Gaetà Huguet, El Sindical y la Piscina Olímpica— acogerán competiciones en cinco disciplinas deportivas: atletismo, baloncesto, fútbol 7, pádel y natación. Además, se celebrarán dos modalidades en formato de exhibición: Pruebas Motrices y Jóvenes Atletas.

La ceremonia

La ceremonia inaugural estuvo marcada por la emoción, el simbolismo y los valores de superación, colaboración e igualdad. Junto a los deportistas participantes, tomaron parte en el acto deportistas castellonenses que han sido olímpicos, como Andrés Vera, Marta Linares y Pablo Herrera, quienes acompañaron a los últimos relevistas en el encendido del pebetero junto a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y el presidente de Special Olympics, Miquel Sagarra.

El público pudo disfrutar del desfile de las delegaciones bajo las banderas de sus países y comunidades, la entrada de la bandera de Special Olympics, el juramento de los deportistas y la entrega de la bandera oficial, en una ceremonia que reflejó los valores de respeto, unidad y esfuerzo compartido.

Un momento de la ceremonia. / KMY ROS

Un acto que ha contado con actuaciones de música en directo, así como la animación con la participación de grupos teatrales.

Desde 2008, Special Olympics forma parte de la historia de Castellón. Han pasado diecisiete años desde aquella primera edición, y hoy la ciudad vuelve a vivir la magia de un encuentro que une a personas, familias y comunidades en torno al deporte y la inclusión.

Profunda emoción

Begoña Carrasco en su discurso afirmó que : “No podemos ocultarlo: estamos muy contentos y profundamente emocionados. Es un orgullo para una ciudad como la nuestra, que ama, vive y siente el deporte como vosotros. Porque, sin duda, este es el evento más especial, el que más nos toca el corazón, el que más cariño despierta entre los más de 180 eventos deportivos que organizamos cada año. Sentimos el orgullo de formar parte de algo grande, de una celebración del deporte, del respeto y del amor compartido”.