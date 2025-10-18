Cara y cruz para el Amics y el Nou Bàsquet

El Amics Castelló vuelve a sonreír. El equipo que dirige José Luis Pichel sumó la segunda victoria de la temporada en Segunda FEB en un intenso encuentro a domicilio contra el CB Getafe. Tras caer la pasada semana en el Ciutat de Castelló ante el Gandia por 80-100, a los castellonenses se les quedó muy mal sabor de boca pero, una semana después, supieron reponerse para conseguir un importante triunfo que les coloca en el top-5 momentáneamente.

El encuentro arrancó con mucha intensidad y con los dos equipos con gran acierto. Había alternancia en todo momento en el electrónico pero, a medida que avanzaba el primer cuarto, los de la capital de la Plana se sentían más cómodos, adquiriendo una ventaja de seis puntos (22-28).

Los madrileños no se amilanaron y supieron hacerse fuertes en un segundo parcial que volvió a estar aún más igualado si cabe y que se cerró con un 17-18 para el Amics. Los de Pichel tenían que seguir concentrados tras el descanso para no dejar escapar la victoria, pero los jugadores del Getafe sabían cómo plantear el segundo tiempo para recortar las diferencias en el tanteador. Así, en el tercer cuarto pusieron una marcha más y se pusieron con más cerca con un parcial de 25-22 que dejaba el partido por decidirse en el último cuarto.

Nadie quería que el triunfo se le escapara del pabellón Juan de la Cierva y, aunque las fuerzas empezaban a flaquear en ambos equipos, había que darle un último empujón al partido. Controlar la intensidad y saber templar los nervios en los momentos más importantes acabó siendo la clave de un último cuarto en el que los jugadores del equipo de Castelló ganaron por 12-13 para cerrar un marcador final de 76-81 y volver con el triunfo a casa.

Un triunfo que se escapa por los pelos (57-55)

Por su parte, el Fustecma Nou Bàsquet Femení se quedó muy cerca, más cerca que nunca, de sumar la primera victoria de la temporada 2025/26 en la Liga Challenge. El equipo que dirige Jaume Tormo estuvo a punto de regresar a la capital de la Plana con un importante triunfo en su zurró, pero dos puntos ante el Real Canoe lo impidieron.

El plantel de la capital de la Plana remó a contracorriente durante prácticamente todo el encuentro, sobre todo en el tercer cuarto, cuando las madrileñas hicieron valer su condición de favoritas al jugar en casa y sacaron el máximo provecho al bajón experimentado por las visitantes con un abultado parcial de 20-8 que acabaría siendo clave.

Pero las jugadoras del Fustecma NBF, a base de casta y mucha garra, reaccionaron en el último cuarto. Lo intentaron por todos los medios, le dieron un repaso al Real Canoe en todos los sentidos y plasmaron su superioridad en un parcial de 12-22 que las dejó casi tocando con los dedos la que habría sido la primera victoria del curso (57-55). Les faltó tiempo quizás para lograrla, pero ganaron confianza para la siguiente cita.