Hito histórico para el CV Vinaròs con el primer derbi en la Superliga 2 de voleibol ante el UBE L'Illa-Grau (1-3)

La Superliga 2 Masculina de voleibol vivió este sábado en Vinaròs un duelo que pasará a la historia. El CV Vinaròs, en su primera temporada en la categoría de plata de voleibol nacional, disputó en la 3ª jornada liguera nada menos que su primer derbi de rivalidad provincial contra el UBE L’Illa-Grau.

Los vinarocenses, lejos de pecar de inexpertos, plantaron cara a uno de los conjuntos que están llamados a ocupar la parte alta de la clasificación del grupo B pese a haberse renovado de cara a la presente campaña 2025/26. El duelo terminó con victoria visitante por 1-3.

La plantilla del CV Gemavi Vinaròs dio la cara en el derbi provincial ante el UBE L’Illa-Grau. / Rafa Danta

Los castellonenses comenzaron por delante en el primer set con un parcial de 20-25, pero vieron cómo los locales se crecieron en el segundo y empataron la contienda (18-25). El choque estaba de lo más igualado y de nuevo los de la capital de la Plana se pusieron por delante en el tercer set, haciendo valer su mayor experiencia y acierto para un tanteador de 22-25. Pero el que acabaría siendo el cuarto y último set fue de verdadero infarto. Hubo momentos para los dos y este pudo caer del lado de cualquiera porque los vinarocenses apretaron al máximo para tratar de forzar el tie-break. No lo lograron (23-25), pero dejaron muy buenas sensaciones.

Derrota del Volei Grau

Además, en la misma categoría pero en féminas, el Grau Elite Cementos sucumbió en el pabellón Pablo Herrera ante el CVB Barça por 0-3 (19-25, 18-25 y 14-25).