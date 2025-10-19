Despedida a lo grande de los Special Olympics en Castelló

El Ciutat de Castelló despidió este domingo a los participantes y familiares del Meeting Special Olympics que durante toda la semana ha marcado la agenda deportiva de la capital de la Plana. En una nueva jornada de deporte e inclusión, concluyeron las distintas competiciones que quedaban por resolverse en las cinco instalaciones municipales reservadas para la ocasión.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos más especiales volvió a ser la ceremonia de clausura en el pabellón castellonense, donde se volvió a palpar en el ambiente la ilusión con la que se afronta, edición tras edición, esta competición deportiva.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, y la nadadora paralímpica de Castelló Ariadna Edo acompañaron a los deportistas en el apagado del pebetero y la bajada de la bandera de los Special Olympics, cediendo el testigo al municipio balear de Manacor.

Hurtado quiso agradecer en su discurso la elección de la ciudad como sede del evento internacional. “Gracias por elegir Castellón para unos juegos tan especiales, igualitarios y solidarios con todos. Castellón ha demostrado, una vez más durante estos días, ser la capital del deporte inclusivo. Nuestra ciudad será para siempre vuestra casa”, manifestó.

La fiesta final

La ceremonia final contó con la presencia de todas las delegaciones participantes, que ocuparon el centro de la pista como auténticos protagonistas del acto. Cada una de ellas recibió un obsequio por parte de la organización en reconocimiento a su participación y esfuerzo.

El acto concluyó con un animado baile en la pista central, en el que deportistas, voluntarios y autoridades celebraron juntos el éxito de estos juegos inclusivos.

Cabe recordar que en total pasaron por Castelló cerca de 500 deportistas con discapacidad intelectual, procedentes de 14 comunidades autónomas y nueve países europeos.