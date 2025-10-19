Resumen de 3ª Federación: Cruel derrota del Vall de Uxó frente al Castellonense (1-0)

La mala suerte se cebó del Vall de Uxó en el siempre complicado campo de la UD Castellonense, por segundo año consecutivo candidato para ascender a Segunda Federación con una muy buena inversión para su plantilla. Un gol del conjunto valenciano en el minuto 92 acabó frustrando la posibilidad de puntuar lejos de casa, jugando con un hombre menos desde el minuto 49. Los de José Manuel Descalzo perdieron el segundo partido de la temporada, el primero lejos del José Mangriñán.

El Castellonense empezó el partido apretando fuerte a un Vall de Uxó que aguantó bien el tipo. A los siete minutos el colegiado le mostró la primera amarilla al central Borja Vicent. No se vieron goles en esos 45 primeros minutos. En la segunda parte, al poco de arrancar el propio zaguero de la escuadra vallera vio la segunda amarilla, con la consiguiente expulsión (min. 47).

No tuvo suerte el Vall de Uxó en su visita al feudo del Castellonense donde perdió. / UD Vall de Uxó

El partido se complicó un poco más. El Castellonense siguió apretando y apretando hasta que en el minuto 92 llegaría el 1-0 anotado por el ariete Iker Garijo, dejando helado al equipo de la Plana Baixa.

Buen empate

El Soneja, después de encadenar tres derrotas consecutivas, logró frenar la caída libre en la clasificación arañando un trabajado punto en uno de los campos más complejos de la categoría como es el Camilo Cano. Los del Alto Palancia le plantaron cara a La Nucía y acabaron sumando un punto vitamínico (1-1). Eso sí, el partido estuvo muy abierto, con dominio local, pero el equipo taronja supo plantarle cara a uno de los candidatos para el ascenso o el play-off.

Los alicantinos mostraron sus intenciones muy pronto. En el minuto 2 Joaquín tuvo la primera ocasión para los de San Vicente del Raspeig. La réplica la puso el Soneja con remate cruzado que el portero local Carles Fluixa consiguió desbaratar. Pero la segunda llegada con serio peligro para los castellonenses acabó en gol, que llevó la firma del ariete Rognny en el minuto 19, al aprovechar un rechace del arquero local.

José Emilio Chanza, portero del Soneja, con una buena actuación ante La Nucía. / CD Soneja

Un gol que no tardó mucho en ser neutralizado por La Nucía. En concreto el 1-1 llegó en el minuto 36 y lo anotó el ariete argentino Juan Mazzacchi, al aprovechar un centro de Juan Carlos. Con ese 1-1 se llegó al descanso de un partido bastante animado. En la segunda parte no se vieron goles. En el minuto 52 el local Zarzoso tuvo una buena ocasión, pero el balón se resistió a entrar en la portería defendida por José Chanza.

Al final tablas y con este punto sumado el Soneja continúa penúltimo en la tabla, aunque a tan solo un punto de la permanencia.