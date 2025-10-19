Resumen División de Honor: Duro correctivo para el Castellón ante el líder Levante (0-5)
El Villarreal se impuso con claridad al Real Murcia y el Roda ganó en el feudo del Hércules
Duro correctivo el que recibió el Castellón en casa ante el Levante (0-5). Los albinegros jugaron con diez efectivos desde el minuto 33 por la roja que vio el joven central valenciano de los castellonenses, Miquel García. En ese momento los levantinistas ya dominaban con claridad en el marcador por 0-1 gracias al tempranero gol anotado por Aleix Enríquez en el minuto 14. Antes del descanso llegó el segundo mazazo, el 0-2, anotado por Biel Gutiérrez.
En la segunda parte, con un hombre menos, fue un querer y no poder del Castellón ante un serio rival que en lo que va de liga no ha encajado ningún gol. Pau Calvo amplió la ventaja en el minuto 60, y después llegaron los dos últimos goles que menos dolieron con la firma de dos cracks: Aleix Enríquez y Aldiyan Nurgali.
Triunfo ‘groguet’
El Villarreal apenas tardó 30 segundos en encarrilar su partido contra el Real Murcia en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El delantero albaceteño Julio Arjona lanzó desde lejos para sorprender al portero murciano y lo consiguió. Y antes del cuarto de hora el lateral diestro vila-realense Teo Bou amplió la ventaja para el equipo de Pepe Reina, con muchas novedades en el once titular.
Tras el descanso el Real Murcia dio un paso al frente, pero no le bastó para crear peligro en la portería defendida por Pau Polo. Lo que sí que llegó fue el 3-0 por mediación del atacante Mauro Roca. Ahora toca prepara la UEFA Youth League del martes contra el Manchester City en el Mini Estadi (12.00 horas).
Otra victoria
El Roda también asaltó el campo del Hércules, donde los vila-realenses triunfaron por 0-3. Al filo del descanso fue cuando los gualdinegros pusieron el 0-1 en el marcador por mediación de Michael Romeu, y en la segunda parte se destapó el terrón de las esencias y primero el lateral Lucas Pilini y después el ariete Saúl Rodríguez redondearon la gran victoria del Roda en tierras alicantinas.
