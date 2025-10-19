Resumen Lliga Comunitat: El Quart sorprende al Burriana en el minuto 93 (1-1)

Pinchó el Burriana en casa ante el Quart de les Valls (1-1) encajando un doloroso gol en el minuto 93 a cargo de Pedro Valdeolivas que sirvió para neutralizar el gol inicial de los burrianenses que llegó en el minuto 62 por mediación del mediocentro Pablo Llorens. Un jarro de agua fría. Como el que recibió el sábado el Onda en el campo del Acero, El Fornás (2-1). Y es que los rojiblancos marcaron primero por mediación de Hugo Algaba (min. 70), pero los porteños igualaron en los minutos 81 y 87 con tantos de Luis Rodrigo y Keita, respectivamente.

Importante victoria del Alqueries en su visita al feudo del Patacona, en Alboraya, con el 0-1 que firmó Iván Fandos en el minuto 85. Y empate en El Saltador entre L’Alcora y el Nou Jove/Ripollés (1-1). Txema Villajos adelantó a los azulejeros y Manu Tamarit igualó para los gualdiazules en el minuto 85. Finalmente, triunfo del Almazora en el campo del Requena (2-3). Rubio anotó los dos primeros goles blanquinegros, luego llegaron dos locales de Javi Prado, pero en el minuto 65 Landete firmó el 2-3 definitivo.

La clasificación la lideran equipos valencianos, siendo el Onda el mejor provincial con 12 puntos, por los 10 del Burriana. La sexta plaza es para el Almazora, con 8 puntos, y un encuentro menos disputado. No hay ningún provincial en zona de descenso.