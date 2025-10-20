Juanlu Esbrí vuelve a hacer historia para el deporte de Castellón

El castellonense Juanlu Esbrí se proclamó campeón del FIP Platinum Lyon 2025 de pádel tras una gran actuación junto a su compañero Álex Ruiz. La pareja española se impuso en la final a la dupla número tres del ránking, formada por el valenciano Edu Alonso y el argentino Juan Tello, por un marcador de 3-6, 6-3 y 6-4, en un duelo intenso y de altísimo nivel. La igualdad fue la nota dominante de los tres sets en el Palais des Sports de Gerland, en los que un solo break decidió cada manga.

Su camino a la final

Antes de meterse en la pelea por el título, y de acabar alzándolo, Esbrí y Ruiz protagonizaron una gran semifinal, en la que vencieron a la pareja número uno, la formada por Martín Di Nenno y Javi Leal, por 7-6 y 6-3. Fue, sin lugar a dudas, la gran sorpresa del torneo; y los españoles ganaron confianza para el partido que este pasado domingo les permitía pelear por el título y que acabaron cerrando a su favor.

El importante triunfo cosechado en Lyon supone el segundo título de primer nivel para Juanlu Esbrí tras su victoria en Alicante en 2023, consolidando así su progresión dentro del circuito profesional y su posición entre los grandes nombres del pádel español.

El jugador de Castelló, junto a Álex Ruiz, logra una brillante victoria frente a la pareja número tres del ránking, ganando por 3-6, 6-3 y 6-4

Cambio de chip

Ahora, el deportista castellonense viaja a La Línea de la Concepción, en Cádiz, donde se concentrará con la selección española de pádel para disputar el Campeonato de Europa estos días.

Esta final a ocho del circuito FIP Euro Padel Cup (incluyendo también la fase 1 y la fase 2, disputadas en julio en Madrid) ha involucrado a 66 selecciones nacionales de 36 países diferentes. Quedan 16, ocho en el torneo masculino y ocho en el femenino, que lucharán por el título a lo largo de esta semana.

Y Juanlu Esbrí quiere seguir haciendo historia para el deporte de la provincia de Castellón, ahora de la mano de la selección española.