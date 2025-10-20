Juanlu Esbrí vuelve a hacer historia para el deporte de Castellón
El jugador conquista, en Lyon (Francia), el segundo torneo de su prometedora carrera
El castellonense Juanlu Esbrí se proclamó campeón del FIP Platinum Lyon 2025 de pádel tras una gran actuación junto a su compañero Álex Ruiz. La pareja española se impuso en la final a la dupla número tres del ránking, formada por el valenciano Edu Alonso y el argentino Juan Tello, por un marcador de 3-6, 6-3 y 6-4, en un duelo intenso y de altísimo nivel. La igualdad fue la nota dominante de los tres sets en el Palais des Sports de Gerland, en los que un solo break decidió cada manga.
Su camino a la final
Antes de meterse en la pelea por el título, y de acabar alzándolo, Esbrí y Ruiz protagonizaron una gran semifinal, en la que vencieron a la pareja número uno, la formada por Martín Di Nenno y Javi Leal, por 7-6 y 6-3. Fue, sin lugar a dudas, la gran sorpresa del torneo; y los españoles ganaron confianza para el partido que este pasado domingo les permitía pelear por el título y que acabaron cerrando a su favor.
El importante triunfo cosechado en Lyon supone el segundo título de primer nivel para Juanlu Esbrí tras su victoria en Alicante en 2023, consolidando así su progresión dentro del circuito profesional y su posición entre los grandes nombres del pádel español.
Cambio de chip
Ahora, el deportista castellonense viaja a La Línea de la Concepción, en Cádiz, donde se concentrará con la selección española de pádel para disputar el Campeonato de Europa estos días.
Esta final a ocho del circuito FIP Euro Padel Cup (incluyendo también la fase 1 y la fase 2, disputadas en julio en Madrid) ha involucrado a 66 selecciones nacionales de 36 países diferentes. Quedan 16, ocho en el torneo masculino y ocho en el femenino, que lucharán por el título a lo largo de esta semana.
Y Juanlu Esbrí quiere seguir haciendo historia para el deporte de la provincia de Castellón, ahora de la mano de la selección española.
