De Pichi Alonso a Fermín: un hat trick con firma española en Champions 39 años después

Toda una generación de barcelonistas creció recordando la noche en la que Angel 'Pichi' Alonso vivió su mejor noche como futbolista. Ocurrió el 16 de abril de 1986, cuando anotó un hat trick ante el Goteborg que sirvió para que el Barça se metiera en la final de la Copa de Europa. Había perdido 3-0 el Barça en Suecia y logró ganar 3-0 en el Camp Nou, con tres goles del delantero castellonense. En los penaltis, el Barça logró la clasificación: el título de campeón de Europa estaba a un solo paso, aunque el Steaua de Bucarest se encargaría de frustrarlo, en Sevilla, de la manera más cruel.

Aquella historia no tuvo final feliz. La de Fermín, en cambio, parece apuntar a todo lo contrario. Jugador audaz, descarado, atrevido y sin miedo a nada, el '16' del Barça firmó un hat trick ante Olympiacos, en el 6-1 del Barça ante el equipo griego.

Fue un registro histórico: no solo porque es el primer triplete de Fermín como jugador del Barça, sino porque hacía 39 años, desde aquel 1986, que un futbolista español no marcaba un hat trick en la Copa de Europa con el Barça. Lo había logrado Rexach en 1974 ante el Feyenoord y el propio Pichi en 1986. Nadie más. Luis Enrique había firmado un triplete con el Barça en el curso 2000-01, pero no era en la Champions, sino en la Copa de la UEFA.

Fermín se llevó el balón a casa: probablemente alguien le recordará esta noche que desde los tiempos de Pichi, cuando lógicamente Fermín ni había nacido, ningún jugador español brillaba tanto en la Copa de Europa vistiendo la camiseta del Barça. Y eso que el onubense sale de una lesión: para Flick, que salvó el match ball de su posible traspaso al Chelsea en verano, se trata de un jugador imprescindible.

Fermín, goleador ante Olympiacos. / Associated Press/LaPresse

Flick vivió una noche intensa, pero de final feliz. Pudo dar algunos minutos de descanso a jugadores tan básicos como Lamine o Pedri. Y al final, acabó celebrando uno de sus mejores resultados como entrenador del Barça, una de las goleadas más amplias de su CV barcelonista, tras el 7-0 al Valladolid (2024-25), el 7-1 ante el Valencia (2024-25) y el 6-0 también al Valencia (2025-26).