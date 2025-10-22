Castelló, en l'epicentre del golf amb la Final del Circuit PGA d'Espanya 2025
Un dels esdeveniments més importants del golf nacional s'està disputant en el Panoràmica Golf de Sant Jordi
I. Sales
La Diputació Provincial de Castelló consolida la seua aposta per l'esport d'elit i convertix a la província en l'epicentre del golf professional amb la Final del Circuit PGA d'Espanya 2025. Un dels esdeveniments més importants del golf nacional que, des d'este dilluns i fins diumenge que ve, s'està disputant en el Panoràmica Golf de Sant Jordi, “una de les instal·lacions de primer nivell i de màxima qualitat, preparada per a albergar competicions d'esta categoria”, ha assenyalat el diputat d'Esports, Iván Sánchez, qui ha destacat l'orgull que suposa per a Castelló ser amfitriona d'un torneig d'estes característiques.
“Este esdeveniment representa una oportunitat única per a promocionar Castelló a nivell nacional i internacional, no sols com a destí esportiu, sinó també com una terra amb capacitat organitzativa, entorn privilegiat i infraestructures de qualitat”, ha manifestat el responsable de l'àrea d'Esports de la institució provincial.
I és que, la Final de la PGA d'Espanya 2025 a Castelló no es limita a un torneig esportiu, sinó que es concep com una setmana completa d'activitats obertes a la societat, que combinen esport d'elit, integració social, turisme i cultura. Una cita que corrobora a la província com a escenari de grans esdeveniments esportius. “El torneig reforça la nostra marca Castelló Escenari Esportiu, consolidant la imatge d'esta terra com a destí ideal per a la pràctica de golf i la celebració de competicions internacionals”, ha assegurat Iván Sánchez.
Així doncs, durant la jornada de aquest dimecres, s'està disputant el tradicional format Pro-Am, on figures de l'esport, la cultura i la societat espanyola estan compartint partida amb golfistes professionals. Una activitat que busca “acostar el golf a un públic més ampli, generar expectació i atraure a aficionats que potser mai han tingut contacte amb este esport”, ha indicat el diputat d'Esports, qui ha compartit amb els participants la seua passió pel golf.
Èxit d'organització
En este sentit, Iván Sánchez ha destacat l'èxit d'esta jornada, tant per l'organització, com pel gran acolliment del públic, i ha subratllat l'impacte que tindrà el torneig a la província de Castelló, amb una mitjana de 300 assistents diaris durant els tres dies de competició de la final, generant moviment econòmic directe en el territori.
Així, durant la jornada de demà dijous, el divendres i el dissabte, la província de Castelló es convertirà en l'epicentre del golf, amb retransmissió i seguiment mediàtic a nivell nacional. Tal com ha subratllat el diputat, “s'esperen més de 2 milions de visualitzacions acumulades en mitjans, xarxes socials i plataformes digitals, no sols durant la competició, sinó també abans i després de l'esdeveniment”.
La cobertura mediàtica posicionarà a Castelló com un destí de turisme esportiu, impulsant visites futures i prolongant el retorn més enllà de l'esdeveniment. D'esta manera, el diputat d'Esports ha agraït a la Secció Esportiva CR Keyhole per portar a Castelló la final més prestigiosa del calendari de la PGA d'Espanya i obrir l'esdeveniment a la societat castellonenques amb activitats paral·leles, jornades de portes obertes i experiències perquè les famílies i públic en general descobrisquen este esport i el visquen de prop.
“El compromís de la Diputació de Castelló amb la promoció del golf i del turisme de qualitat contribuïx a dinamitzar l'economia local. I continuarem treballant perquè esdeveniments com este continuen consolidant a la nostra terra com una província referent en l'esport”, ha conclòs el diputat Iván Sánchez.
