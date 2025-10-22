La Plana Sport Castellón corona a Óscar González en el ITF Masculino
La competición, del circuito World Tennis Tour, fue todo un éxito en las instalaciones castellonenses
El Torneo ITF que se celebraba durante la pasada semana en las instalaciones de La Plana Sport Castelló sufrió variaciones en su calendario por las lluvias de los primeros días, pero acabó siendo todo un éxito como era de esperar. Pese a retrasarse algunas de las jornadas, el buen ambiente y el gran nivel de juego permitieron que los aficionados disfrutaran al máximo de todos los partidos, sobre todo de las finales que se celebraron finalmente el pasado lunes.
Al tratarse de una competición del circuito World Tennis Tour del calendario ITF llegaron hasta la capital de la Plana jugadores de multitud de nacionalidades de todo el mundo, motivados por los puntos del ranking internacional masculino que se otorgaban, así como por los 15.000 $ en premios.
El domingo por la tarde se jugaron los dos partidos de semifinales, con las victorias de Diego Barreto ante Yanaki Milev por 6-1 y 6-4, y la de Óscar José Gutiérrez contra Carlos López Montagud por 4-6, 7-6(4) y 10-8.
Una emocionante final
El título quedaba por resolverse el lunes por la mañana en un intenso encuentro en el que Óscar José González consiguió vencer Diego Barreto en dos sets, con un resultado de 6-4 y 6-3. Ambos jugadores habían llegado a la final después de muy buenos partidos y demostraron maestría en la pista, si bien no fue un partido especialmente igualado sí que hubo largos puntos que hicieron vibrar a los espectadores.
El femenino, el siguiente
En tan solo dos semanas La Plana Sport Castellón volverá a llenarse de tenistas de todo el mundo, en este caso con las jugadoras que disputarán el internacional femenino del 1 al 9 de noviembre.
La organización de estas competiciones está encabezada por Tenis Drive Academy, con un amplio equipo de profesionales pues se requiere de una gran estructura, con servicios médicos y de fisioterapia, encordado de raquetas, alojamiento y manutención, transporte de jugadores, entre otros.
Jorge Bellés es el director de ambos torneos, apoyado por un equipo arbitral (supervisor y jueces árbitros) y personal técnico y de mantenimiento.
