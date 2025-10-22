Turno para el Amics Castelló en la Copa de España

Después de reencontrarse con el triunfo en liga y regresar a Castelló con una nueva victoria ante el Getafe y las buenas sensaciones ofrecidas en el pabellón Juan de la Cierva, el Amics abre un paréntesis en Segunda FEB para tratar de clasificarse para los octavos de final de la novedosa Copa de España. Será este miércoles, a partir de las 20.30 horas y en casa, en el Ciutat, donde el equipo que dirige José Luis Pichel intente superar una nueva ronda de la competición copera.

La gesta no será nada fácil ya que es el Reina Proteínas Clavijo, también de Segunda FEB, el que visita tierras castellonenses. Un equipo que en la competición doméstica no conoce la victoria (está integrado en el grupo oeste), pero que en la fase de grupos de la Copa de España hizo pleno de triunfos en el grupo A, superando a rivales como Biele ISB, Castillo de Gorraiz Valle de Égües y LBC Cocinas.com.

Es, por lo tanto, un equipo peligroso y con potencial, y a buen seguro llegará al feudo castellonense esta tarde-noche con el objetivo de mostrar su mejor versión y obligar a los castellonenses a exprimirse al máximo de primer al último minuto del partido.

La cancha, ¿decisiva?

A favor, el Amics tendrá el factor cancha y la confianza tras el último triunfo cosechado. Y es que el Ciutat de Castelló ha de ser clave, y el apoyo de la afición puede marcar la diferencia en un encuentro que promete intensidad, emoción y buen baloncesto desde el primer minuto. El equipo de José Luis Pichel quiere brindar una gran noche a su público y mantener viva la ilusión copera, y para ello tiene claro que deberá mantener la imagen del último partido, donde jugó como un bloque en mayúsculas, para conseguirlo y meterse en los octavos de final.

Cabe recordar que la Copa de España se disputa a partido único, por lo que el billete a los octavos de final se decide hoy mismo en tierras castellonenses. El vencedor del duelo se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el Flexicar Fuenlabrada y el HLA Alicante, ambos conjuntos de Primera FEB, lo que añade aún más atractivo y motivación al reto.