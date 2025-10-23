Jornada 5 en el fútbol de veteranos de Castellón: Los favoritos imponen su ley en los tres grupos

En el primer grupo, tras la disputa de la jornada 5 del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos, el Moncofa y el Emat Displays-Villarreal golearon a domicilio al Huracán-Burriana y al Fomento-Montlyg, respectivamente, el Castellón-San Pedro se impuso a la UDE Vall d’Uxó y el Onda consiguió su primera victoria ante L’Alcora-Asitec, apretando la clasificación por la zona baja. En el segundo, el Armelles-GMC, el Rodeo Fore-Ut-Joventud y el Casa Marina-Bañohogar se impusieron con solvencia y los tres se postulan como favoritos del grupo para conseguir las dos plazas de ascenso. Un segundo grupo donde Pizzería L’Etrusco y Alcalá Bar Gales no levantan cabeza. Y en el tercer grupo, el Oropesa, con su goleada a domicilio, y el Borriol-Magnanimus se han destacado en las primeras plazas.

Primer grupo

En la Ciudad Deportiva Facsa, Emat Displays Villarreal goleó al Fomento Montlyg por 1-4 con dobletes de Óscar Flor (uno de penalti) y Jesús Amposta. Para los locales, que se acabaron con uno menos, marcó Vicente Requesens.

En Javier Marquina, victoria del Castellón San Pedro ante la UDE Vall d’Uxó por 2-0 gracias a los tantos marcados por Ximo Torres y Joaquín Bugeda; en el Enrique Saura, primer triunfo de la temporada del Onda ante L’Alcora Asitec por 3-1; y en el campo de la Fundación Flors, goleada a domicilio del líder Moncofa ante un Huracán Burriana que en la primera parte no le perdió la cara al partido, pero que poco pudo hacer ante la superioridad de los moncofinos (1-5).

Segundo grupo

En el Chencho E se enfrentaron el Rodeo Fore-Ut y el Alcalá Bar Gales, partido limpio que se resolvió por 3-1; en el Miquel Soler se vieron las caras el Armelles CMG y Les Palmes Gesdepro (4-1), con goles de Ignacio Martín, David Roig, Carlos Martí y Sergio Cruz para el Armelles, y de Florin Paciu para Les Palmes. Y en el Jesús Beire de Moró, el equipo local se impuso a un Pizzería L’Etrusco que no levanta cabeza (2-0).

Además, en el Torre San Vicente de Benicàssim se dio la única sorpresa de la jornada ya que en un partido muy dinámico el Casa Marina Bañohogar se impuso a los benicenses por 2-3. La primera parte finalizó con ventaja visitante tras un penalti transformado por Jorge González. En la reanudación, los locales reaccionaron y, con dos goles de Santiago Sánchez, pusieron la remontada provisional. Sin embargo, dos tantos más de Jorge González para el Casa Marina pusieron el definitivo 2-3.

Tercer grupo

La goleada del grupo corrió a cargo del Maradona, que en un gran momento sometió al San Lorenzo, llegando al descanso con un 4-0 y consiguiendo tres goles más en la segunda parte. En el Chencho E, empate sin goles entre el Alqueríes y el Rayo de Castellón (0-0), mientras que en el Palmar de Borriol el equipo rojillo se impuso por 5-3 al Vila d´Onda Áridos Mijares. Carrusel de goles de Rubén Trigueros, Abdelmaled Tamir y de Cristian Soto (3) para el Borriol y de Alejandro Arrollave, Adrián Campos y de Jorge Flores para el Vila.

Por último, en el Miquel Soler el Arrincadeira Serret recibió al líder Oropesa, partido limpio e importante ya que se enfrentaban los dos primeros y que se resolvió con una goleada a domicilio del cuadro visitante, que dominó todo el partido (0-4).