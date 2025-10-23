Todo listo para la gran fiesta de La Plana Sport Castellón

La Plana Sport Castellón ya está ultimando los detalles para la celebración de la gran fiesta de Las 12 horas con las que este año se dará por inaugurada la recién remodelada instalación. Este sábado, 25 de octubre, es la gran cita para los integrantes de los 16 equipos que participarán en las numerosas actividades programadas a lo largo de la jornada, que se extenderá desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche.

Serán doce horas de deporte y diversión las que les esperan a todos los asistentes de este evento de larga tradición social y abierto a todos los públicos (jugadores, acompañantes, familiares…), y en el que se aúna la vertiente deportiva con competición de pádel, tenis o fútbol 4, con la vertiente más social ya que habrá juegos de mesa como parchís, dominó, guiñote y otras actividades lúdicas. No puede faltar durante esta jornada la música en directo, con dos actuaciones que animarán más aún la fiesta: Resilientes y Los Indi.Os. El ambiente está asegurado y sin duda será un estupendo día festivo y deportivo.

Concurso de paellas

Una de las actividades con más éxito de Las 12 horas es la elaboración de las paellas por parte de cada uno de los equipos y su presentación ante el jurado que decidirá cuál es la mejor del día. Tras el fallo del jurado será el momento de descansar y coger fuerzas comiendo y disfrutando de los platos recién cocinadas.

Además, a lo largo de todo el día y siguiendo la programación de actividades, el capitán de cada equipo presentará a sus jugadores a cada una de las confrontaciones y las puntuaciones conseguidas permitirán llegar a una clasificación final de cada una de las pruebas, con la que se proclamará a los mejores equipos.

Será al final de la jornada cuando llegará el esperado momento de conocer los resultados. Todos los equipos recibirán sus trofeos y medallas y se hará la despedida oficial de Las 12 horas tras un día muy divertido que seguro dejará a todos con ganas de repetir en la siguiente edición.

Bajo la batuta de Tenis Drive

Al frente de la organización de Las 12 horas está Tenis Drive Academy, que un año más ha puesto todo su esfuerzo en conseguir que esta jornada de convivencia social y deportiva sea todo un éxito y todas las personas que participen lo pasen en grande. Siempre queda un buen recuerdo de esta jornada y este año no será menos.