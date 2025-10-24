La agenda deportiva del fin de semana en Castellón

La agenda deportiva del fin de semana del 25 y 26 de octubre del 2025 en la provincia de Castellón, más allá de los partidos del Villarreal CF, CD Castellón..., contempla importantes competiciones en taekuondo o golf, que se suman a las habituales citas de baloncesto, fútbol sala...

Baloncesto

Amics Castelló - Spanish Basketball Academy

El Amics Castelló, después de sellar este miércoles su pase a los octavos de final de la Copa España, vuelve al Ciutat de Castelló para estrenar su casillero de victorias como local en Segunda FEB. Como es normal, juega el mediodía del domingo, esta vez recibiendo al curioso Spanish Basketball Academy, con sede en Fuenlabrada y dirigido por Andrés Miso, que ha sumado dos derrotas en las últimas dos jornadas. Hay que recordar que el Amics, en su anterior compromiso como local, perdió por 20 puntos frente al Gandia.

Lobe Huesca La Magia - Maderas Sorlí Benicarló

El Maderas Sorlí Benicarló pondrá a prueba su condición de invicto en la pista del Lobe Huesca La Magia este sábado, a partir de las 20.15 horas. Con tres victorias en los tres primeros partidos ligueros, los pupilos de Sergio Lamúa buscarán la cuarta para seguir afianzándose en la parte alta.

Para el equipo cadufero, la temporada no ha podido empezar mejor. A pesar de pasar momentos de apuros contra todos los rivales, ha ido sobreponiéndose y sabiendo cerrar los partidos a su favor. Tendrá delante un rival que lo va a poner muy difícil: lo ha demostrado en las últimas jornadas, venciendo a dos equipos fuertes del grupo como Sant Antoni y Albacete. El equipo altoaragonés tiene un balance de 2-1 y, si gana, igualará con el Benicarló en la clasificación. Informa Eloy Cerdá.

MCR Lima-Horta Barcelona - Fustecma Nou Bàsquet Femení

Quinta jornada en la Liga Challenge Femenina, en la que las castellonenses visitan el pabellón Virolai en busca de estrenar su casillero de victorias, ya que el NBF es el único que no la ha conseguido. El conjunto entrenado por Jaume Tormo tratará se paliar las desconexiones que le han llevado a perder todos sus compromisos. El Lima-Horta también ha demostrado dos versiones muy distintas, sin haber sumado ni siquiera los 50 puntos en su última derrota (Bosonit Unibasket), pero sin olvidar el precedente más reciente entre barcelonesas y castellonenses, el pasado 9 de febrero, cuando la victoria se quedaba en casa con un espectacular 89-86. El encuentro arranca en un horario inusual: las cinco de esta tarde del sábado.

Fútbol sala

Servigroup Peñíscola - Quesos Hidalgo Manzanares

El balón vuelve a rodar en Primera División después del parón de selecciones y la sexta jornada de la máxima categoría del fútbol sala nacional llegará cargada de encuentros de alto voltaje y con varios equipos buscando mejorar su posición en la tabla. La jornada concluirá mañana con el duelo entre el Servigroup Peñíscola y el Quesos El Hidalgo Manzanares (13.00 horas). El cuadro del Baix Maestrat, campeón de la liga regular en la 2024/2025, no ha tenido un comienzo sencillo y marcha 12º con seis puntos, si bien viene de ganar, antes del parón, en la pista del Family Cash Alzira. Este domingo regresa al Juan Vizcarro.

Feme Castellón - Lacturale Orvina

El pabellón de Chencho alberga, desde las cuatro de esta tarde del sábado, el séptimo compromiso liguero de las castellonenses en el grupo 2 de Segunda División. Las anfitrionas recibirán a un conjunto que casi triplica su media de goles por encuentro (3.4 por 1,2), ya que ambas reciben dos en contra por jornada de promedio. El Feme Castellón suma cuatro puntos en cinco encuentros y las pamplonicas, siete.

Bisontes Playas de Castellón - Illes Balears Palma Futsal B

Séptima cita en el grupo 3 de Segunda B para el Bisontes Playas de Castellón. Será este mediodía, con la visita del que era líder antes del arranque de la jornada (ahora lo es el Futsal Gestoria Luis Mataró, con un punto y un encuentro más): Illes Balears Palma Futsal B. El conjunto dirigido por José Escrig, que viene de empatar a domicilio contra El Pilar, es 12º con siete unidades.

Atletismo

Cross El Pinar

El Club Atletismo Facsa Playas de Castellón organiza la fase municipal de los Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana, una competición que promueve el deporte, la convivencia y los valores del esfuerzo y que empieza este sábado en el Pinar del Grau de Castelló, dirigido a jóvenes en edad escolar. Arranca a las 11.00 horas del sábado.

VIII 5k Movimiento Consolación

Se trata de un prueba puntuable para el Circuit de Carreres Populars de Vila-real, que se desarrollará este sábado a partir de las 18.30 horas, con salida y meta en la sede del colegio Consolación (calle Madre María Rosa Molás). Será un recorrido urbano de 5.000 metros la carrera absoluta, precedida de una infantil de 1.000 metros.

En total, el número de inscritos se aproxima a los 800.

Golf

Final PGA España

La Gran Final PGA-Tumi Spain Golf Tour de España, que tiene lugar en el recorrido castellonense de Panorámica Golf Resort, es una competición que hoy concluye en el club de Sant Jordi y al que llega con Gerard Piris como líder (10 bajo par), con dos golpes de ventaja respecto a Emilio Hernández y tres sobre Javier Calles. La jornada arranca a las 9.30 horas, desarrollándose hasta las 15.30 horas, aproximadamente, el sábado.

Ciclismo

XXXIV Marxa Borriol

El I Circuit BTT Castelló alberga una de las citas claves, con cerca de 200 ciclistas apuntados para las cuatro pruebas, que partirán a las 8.30 del domingo: corta (40 kilómetros) y larga (54 km), tanto para las BTTs normales como para las e-bikes. Es, además, la séptima y última etapa de un circuito que ha recorrido los términos de Vall d’Alba, Canet lo Roig, Olocau del Rei, l’Alcora, Cabanes y Atzeneta.

Superliga Masculina 2

Nuevo derbi en el grupo B, esta vez con la visita, este sábado a las 17.00 horas, del CV Gemavi Vinaròs al pabellón Pablo Herrera para medir sus fuerzas con el CV Mediterráneo Castellón. Además, el UBE L’Illa-Grau, al mismo tiempo, ejerce de anfitrión en el Pabellón Municipal de la Ciudad Deportiva ante el Club Volei Roquetes.

Superliga Femenina 2

El Grau Élite Cementos juega, desde las 19.30 horas, en el Complex Esportiu Municipal Can Casablanques de Sant Quirze del Vallès frente a los barceloneses, en la cuarta jornada del grupo B.

Taekuondo

Open Internacional de Taekwondo Ciudad de Benicàssim

Este sábado, doble sesión de esta importante cita, que cumple 20 ediciones, en el Polideportivo Municipal de Benicàssim: 8.00 a 15.00 y 16.00 a 19.00 horas, que reunirá el sábado a competidores no solamente de España, sino también de países como Francia o Inglaterra.