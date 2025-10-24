Nueva etapa para el Club Hípic La Ferradura de l'Alcora

El histórico Club Hípic La Ferradura de l’Alcora busca ayuda. La entidad de la capital de l’Alcalatén quiere reactivarse y volver a resurgir como en su época dorada con el objetivo de unir a los caballistas de la provincia y organizar diversas actividades relacionadas con la pasión por el caballo y la parte social y deportiva que ello comporta.

Después de más de una década sin haber realizado ninguna iniciativa, el Club Hípic la Ferradura quiere volver a la actividad ecuestre y para ello ha creado una nueva junta directiva joven con la que continuar su funcionamiento y con la que transmitir ilusión al tiempo de poner en valor a uno de los clubs mas importantes de la provincia de Castellón. El presidente en esta esperanzadora etapa de la entidad alcorina es Iván Cabedo, y completan la nueva junta directiva Lucas Muñoz, Gustavo Vilar, Vicente Gonell, José Luis Amador y José Antonio Bachero.

En principio, una de las primeras medidas tomadas es que se pagará una cuota por socio para poder realizar actividades dedicadas exclusivamente al mundo del caballo. También se ha puesto en marcha la venta de lotería para Navidad, que ya se puede adquirir.

Sus orígenes

Cabe recordar que el club hípico alcorino se fundó como asociación cultural en 1989, habiendo organizado numerosas salidas y almuerzos campestres, legendarias pruebas como las 6 horas de resistencia, carreras y ginkamas en el Pantano de María Cristina, incluso acompañando a la reina y damas de fiestas con caballos y carruajes en su entrada al recinto taurino en las Fiestas del Cristo.

Su participación en la Matxà de San Antonio y en encierros camperos, rutas y encuentros camperos con tardeos de flamenco incluido y , sobre todo muchas salidas, son actividades que se hacían antaño y que se recuperarán con el objetivo de además de compartir jornadas a través de la afición al mundo del caballo de conocer mejor el patrimonio de la villa ceramista y de la comarca de l’Alcalatén y pueblos de alrededor.