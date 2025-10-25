Castellón disfruta en la fiesta de las 12 horas en La Plana Sport

La Plana Sport Castellón albergó este domingo la gran fiesta de las 12 horas, que se celebró con un ambiente inigualable durante todo el día.

Desde las 9.00 horas comenzaron las actividades, tanto deportivas (tenis, pádel, fútbol4) como lúdicas (parchís, dominó, guiñote, póker). Así, durante toda la jornada los equipos participantes han ido disputando todas las confrontaciones, con un gran ambiente festivo por encima de todo.

Después, los almuerzos y las paellas sirvieron para coger fuerzas y aguantar en la pista de tenis y pádel y también de baile, pues hubo dos actuaciones musicales (Resilientes y Los Indios), en las que no quedó nadie sin bailar.

Remodelación

Con esta gran fiesta, organizada por Tenis Drive Academy, se dio por inaugurada oficialmente la instalación de La Plana Sport Castellón, que ha sido recientemente remodelada. A la cita no faltó la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada de varios ediles del equipo de gobierno municipal, como Sergio Toledo o Maica Hurtado.

Jorge Bellés, Maica Hurtado, Begoña Carrasco y Luis Martínez. / Tenis Drive Academy

Por último, se llevó a cabo la entrega de trofeos de cada competición y medallas para todos los equipos, un momento esperado con el que finalizó esta exitosa edición de las 12 horas, que ya deja con ganas de pensar en la del próximo año.