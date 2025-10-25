El castellonense Juanlu Esbrí vuelve a hacer historia: campeón de Europa de pádel

Juanlu Esbrí es uno de los nombres de moda en el mundo del pádel. El deportista castellonense se proclamó la pasada semana campeón del FIP Platinum de Lyon junto a su pareja Álex Ruiz y ayer superó ese hito al conquistar la Final 8 del Campeonato de Europa por selecciones con España, celebrada en La Línea de la Concepción.

En su debut con la selección española, el jugador provincial fue clave en el éxito al obtener el primer punto de la final ante Portugal junto a su actual compañero en el circuito, Álex Ruiz. El dúo español se impuso con autoridad a los hermanos Deus por 6-4 y 7-5.

Un juego muy sólido

Esbrí se mostró quizá menos vistoso que su pareja, pero mantuvo la serenidad y la solidez necesarias en los momentos más importantes para dejar sin opciones a la dupla portuguesa en un encuentro muy disputado. El castellonense volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, asentado ya entre los grandes nombres del pádel nacional. El punto definitivo lo lograron posteriormente Álvaro Cepero y Javi Leal, tras vencer por un doble 6-4 a Araújo y Graça, dando así el título a una selección española que se marchó invicta de La Línea.

España sumó su duodécimo título europeo masculino de las 14 ediciones celebradas desde la creación de la competición.

La próxima cita para el jugador castellonense será el Premier Padel Tour Newgiza P2, que comienza mañana en El Cairo, donde debutará ante su compatriota Alejandro Arroyo y, el español nacionalizado con Emiratos Árabes, Íñigo Jofre en primera ronda.