Resumen del baloncesto provincial | Derrotas a domicilio del Maderas Sorlí y el Fustecma NBF Castelló

El Maderas Sorlí Benicarló consumó este sábado su primera derrota en liga. Se vio superado por el Lobe Huesca La Magia (108-86) en un duelo que ya quedó muy condicionado en los primeros diez minutos. Este marcador hace que el equipo del Baix Maestrat se quede con un balance de 3-1 en la clasificación de Segunda FEB.

No fue un mal primer periodo ofensivamente para el Benicarló que anotó 25 puntos, pero se topó con un rival que mostró una efectividad prácticamente perfecta. El primer cuarto del Huesca fue estratosférico casi sin fallar ningún tiro. Logró 8 triples de 9 intentos, 7/8 en tiros de dos y 2/3 desde el tiro libre. Tal eficacia hizo que el primer periodo acabase con un llamativo 40-25.

La diferencia se fue a los 19 puntos (52-33) aunque un parcial de 0-10 dejó al equipo benicarlando por debajo de la barrera psicológica de diez puntos a la media parte (56-47).

No fueron capaces de seguir recortando los jugadores de Sergio Lamúa en la segunda parte. El tercer periodo fue muy parejo (18-17) y en el último la brecha se hizo mayor. Volvió el festival anotador del Huesca con un parcial de más de 30 puntos para consumar una dolorosa derrota al Benicarló.

El NBF cede a domicilio

En LF Challenge, el Fustecma NBF Castelló cayó derrotado en la visita al feudo del MCR Lima-Horta Barcelona. Las castellonenses mantuvieron igualado el encuentro hasta el descanso, pero un parcial desfavorable en el tercer cuarto rompió el duelo en favor de las locales, que terminaron imponiéndose por 65-54.

Por parte del Fustecma, Sendy Basaez lideró la anotación con 16 puntos. También destacó Magdalena Agyei, con 11 puntos y ocho rebotes. Con esta derrota, el equipo entrenado por Jaume Torno continúa colista.

El Amics, el domingo en el Ciutat

El Amics Castelló afronta el domingo a las 12.00 horas en el Ciutat de Castelló un nuevo compromiso en Segunda FEB frente al Spanish Basketball Academy, tras la victoria lograda en Copa de España ante el Reina Proteínas Clavijo.

El equipo local tendrá las bajas de Pedro García, en la recta final de su recuperación, y de Andrés Roig, cuya lesión es de larga duración.