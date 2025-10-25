Xabi Alonso: "¿Declaraciones de Lamine? Lo importante es lo que va a pasar en el verde"

Xabi Alonso vivirá este domingo (16:15 horas) su primer 'clásico' en el banquillo del Real Madrid. El donostiarra nunca pudo ganar al Barcelona en Liga como futbolista del equipo blanco, estadística que espera romper en un partido con mucha trascendencia para técnico, que no pudo ganar ninguno de los dos partidos 'grandes' que ha jugado el Madrid con él en el banquillo sufriendo severas derrotas ante el PSG (4-0) y el Atlético (5-2).

Las primeras preguntas que respondió Alonso fueron referentes a las declaraciones de Lamine sobre el Real Madrid. "Hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no las voy a valorar todas. Lo importante es el verde, eso es lo que más me preocupa y en lo que más estamos trabajando. Es un partido suficientemente importante, que tiene muchos ingredientes para disfrutarlo y ese es el mayor aliciente.", concluyó el vasco, que no quiso entrar a valorar las palabras del jugador pese a la insistencia de la prensa.

El momento del Barça de Flick

Xabi analizó el momento de los dos equipos y las posibles similitudes con los 'clásicos' de la temporada pasada: "El momento es diferente tanto para ellos como para nosotros. Además, nuestro proyecto es diferente al del año pasado. Queremos potenciar nuestras fortalezas y hacer un buen partido. Esperamos que a nivel individual y colectivo, ofrezcamos nuestro máximo rendimiento". Sobre la relevancia que tiene el choque después de las abultadas derrotadas ante el PSG y el Atlético, apuntó que "llego consciente del partido que es y la importancia que tiene. El día a día y las dinámicas de trabajo no cambian, pero es un partido especial que tenemos marcado en el calendario".

Alonso aún no ha hablado con sus jugadores para comunicarles quién jugará, cosa que hace antes de la charla previa al partido. Hay alguna incógnita que tiene aún que despejar, y la entrada de Carvajal o Alexander-Arnold en la lista podría generar algún cambio. Respecto a eso comentó que "tengo el once en la cabeza, aunque entran en convocatoria jugadores que no podían estar ante la Juventus. Casi todos los jugadores que están en la convocatoria pueden ser titulares de inicio, otra cosa será la apuesta táctica y el plan de partido que propongamos".

El buen momento de Kylian Mbappé también ha sido destacado en una comparecencia en la que Xabi ha hablado de su relación el francés: "Veo a Kylian bien. Hemos hablado mucho de cómo podemos ser más eficientes en las posiciones, qué puede hacer él para aparecer más y ser determinante. No solo por los goles, también en otras ocasiones en las que aparece. La calidad colectiva del equipo está mejorando y también es gracias a él. Kylian sabe que mañana es el momento".

Un Madrid en "proceso" construcción

Alonso también valoró el momento en el que llega este Real Madrid que está aún en proceso de construcción: "Hemos ido corrigiendo cosas y haciéndolas mejor. Llegamos en buen momento, tanto anímico, futbolístico y competitivamente. A mí no me gusta valorar solo resultados y suelo mirar más el proceso. Todavía hay margen de mejora, estamos en noviembre y llevamos 12 partidos. Todavía no se ganan trofeos y ahora lo más importante es mañana y el clásico. Pero me gusta el Real Madrid, aunque podemos hacerlo mejor. Estamos construyendo una base para ser sólidos y fiables y estamos trabajando bien en eso".

Y finalmente se pronunció sobre su forma de preparar tácticamente este tipo de encuentros: "Lo más importante somos nosotros, nuestras calidades y nuestras fortalezas. Y luego están los planes de partidos, sobre nuestras ideas. Con y sin balón, estar junto, tener las distancias bien controladas, los momentos de presión... Va a ser un partido muy intenso, muy disputado. Habrá momentos para todo, pero debemos competir al máximo nivel y tener la energía para jugar un partido top".