Un mal día para el Amics ante el Spanish Basketball Academy (67-76)

El Amics Castelló perdió este domingo su compromiso liguero de Segunda FEB contra el Spanish Basketball Academy en una floja actuación de los de la capital de la Plana, quienes pagaron su falta de acierto en el fatídico tramo del minuto 25 a 30 del duelo, en el que la igualdad voló por los aires con el atasco ofensivo local y algunas concesiones defensivas, lo que se tradujo en un fatídico parcial de 1-16.

El choque empezó con problemas para los locales, ya que el conjunto madrileño sacaba provecho de la mayor corpulencia de sus hombres interiores para anotar, intimidar y rebotear. Además, su defensa en zona planteada por momentos daba problemas a los castellonenses, que sacaban poco rendimiento de los bloqueos directos. Por si esto fuera poco, su serio de triples en los primeros 10 minutos fue 1 de 8. El buen trabajo defensivo unido a la inspiración ofensiva de Stutz y Russell hicieron que al término del primer cuarto el resultado estuviese bastante parejo (11-13).

El partido siguió con un guion similar hasta que dio un pequeño cambio hacia la mitad de este segundo periodo, cuando los interiores del Amics optaron por jugar más de cara y en posiciones más alejadas del aro ante sus defensores más grandes, pero más lentos. Así, el que destacó especialmente fue un espectacular Andreatta, quien enchufó cuatro triples prácticamente consecutivos que derivaron en la primera renta significativa para los de José Luis Pichel (30-20, min. 18). Por desgracia, al borde del descanso, los de la capital de la Plana incurrieron en algunas imprecisiones que dieron vida a los visitantes en el momento de retirarse a los vestuarios (32-27).

Sin encontrar las sensaciones

La reanudación no empezó nada bien, ya que los errores castellonenses y una buena racha del Spanish Basketball Academy le dieron la vuelta al marcador en poco más de un minuto (32-34, min. 22). La firmeza y agresividad defensiva mostrada anteriormente por el Amics bajó de nivel, pero afortunadamente los triples volvieron a reflotar al combinado anfitrión, con uno de Balada y dos de Newton (41-42, min. 25), pero a partir de ese momento llegó el desastre. Los ataques locales eran cada vez más previsibles, ya que se veía el lanzamiento como la única amenaza. En cuanto los madrileños hicieron los ajustes necesarios bloquearon a su rival, que acumulaba fallo tras fallo en sus tiros, lo que además dio confianza a los visitantes para atacar con aplomo y convicción. Fue una hemorragia rápida que en 5 minutos fulminó casi al completo las opciones de victoria de los castellonenses (42-58, min. 30).

La reacción castellonense no llegó a pesar de intentarlo de diferentes maneras, cambiando las defensas (la zona 3-2 fue la más recurrida), poniendo dos bases en pista en busca de la velocidad… La tímida esperanza la puso un triple de Stutz, que hacía reducir la desventaja a solo 7 puntos (67-74), pero con solo 50 segundos de margen por delante. El Amics hizo un generoso esfuerzo defensivo a pesar de tener el partido perdido, lo que es de agradecer, aunque al final solo sirvió para maquillar el resultado. El descalabro del tercer cuarto pesaba demasiado y pasó factura.