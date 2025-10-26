Al Servigroup Peñíscola se le atraganta el Manzanares (5-6)

El Servigroup Peñíscola encajó una nueva derrota perdiendo contra el Quesos El Hidalgo Manzanares (5-6) en el Juan Vizcarro. El partido pudo llevárselo cualquiera pero el acierto visitante decantó el resultado. El conjunto de Santi Valladares sigue sin encontrar la regularidad y, por cuarta vez en la temporada, pierde por un solo gol de diferencia.

Comenzó el Peñíscola pisando el área del Manzanares y, en el segundo minuto, una caída de Diego Quintela en el área fue sancionada con penalti tras la revisión en el VIR de los colegiados que no lo habían señalado en primera instancia. Juanico marcó el 1-0 en la pena máxima.

El dominio obligó a un tiempo muerto del Manzanares en el minuto 4, pero a los visitantes aún se les complicó más en el 7’ con una tarjeta roja directa a Juan Emilio por una entrada desproporcionada a media altura sobre Araya en la disputa del balón. No aprovechó los dos minutos de superioridad el Peñíscola perdiendo una buena oportunidad para distanciarse.

Javi Alonso igualó 1-1 en un lanzamiento de falta directo (minuto 13). Seguidamente Humberto mandó el balón al palo después de que también tocara en Gio. Los visitantes pasaron a llevar el peso del juego y se pusieron por delante en el 17’ en un error de Gio, cuya pérdida de pelota la aprovechó Javi Alonso para marcar a portería vacía.

Un segundo tiempo clave

En el inicio de la segunda parte el Peñíscola trató de presionar de nuevo sobre la portería del Manzanares. Eso hizo que el equipo manchego buscase rápidos contraataques que hicieron mucho daño a los locales. Daniel (min.25) y Humberto (min. 26) finalizaron dos que situaron el 1-4 poniendo muy cuesta arriba el partido.

Peñíscola-Manzanares en el Juan Vizcarro. / Eloy Cerdá

La suerte del Peñíscola fue que rápidamente consiguió marcar. Juanico puso el balón al área en un saque de banda y Nico Rosental, recién incorporado al partido, marcó en el primer palo. Ese gol dio esperanzas y el Juan Vizcarro empezó a creer en una posible remontada puesto que en el 27’ Javi Alonso se marcó en propia en un pase atrás al portero que no estaba en su sitio (3-4).

Cualquiera podía marcar en un juego un tanto alocado con errores en ambos lados. Los dos tuvieron ocasiones y el marcador se iba a mover de nuevo a cinco minutos del final. Elías empató a cuatro en el lanzamiento de una falta lejana escorada a la derecha. Las alegría de hacer lo más difícil se esfumó en nada. Trece segundos después Javi Alonso marcó el 4-5 rematando en el segundo palo una jugada de Khalid por la banda. Daniel mandó el balón al palo para los visitantes y Antoñito marcó el sexto tras robar en media pista ya con el portero-jugador del Peñíscola.

A 1:15 de acabar Juanqui marcó para el 5-6. Los azulones lo intentaron hasta el final sin conseguir volver a empatar. Juanico tuvo la última ocasión a falta de un segundo.