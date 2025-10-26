El Facsa Playas de Castellón triunfa en el Nacional sub-20

Las pistas del Estadio Vallehermoso de Madrid acogieron el fin de semana la celebración del Campeonato de España de Clubs sub-20, al que el Facsa Playas de Castellón llegó con sus dos equipos y regresó con un título y una meritoria, y algo comprometida, tercera posición en la general.

Fue el equipo femenino el gran triunfador de la jornada, dominando con claridad su categoría, logrando el décimo sexto título para el club en esta competición y convirtiéndose en el equipo que más títulos atesora.

Las atletas del equipo femenino lograron 112 puntos, por los 96 puntos del FC Barcelona y los 93 del Diputación de Valencia, que completaron el podio. Una puntuación para la que valieron las victorias de Andrea Sales en lanzamiento de martillo (nuevo récord del campeonato y muy cerca del récord de España), Naida Calonge en salto de longitud, Tara Gumbau en lanzamiento de disco; Ana Mª Minzala en triple salto; Ariadna Montalban en 100 metros; y Claudia Ventura, que no falló en su papel de favorita en los 5 km marcha. También habría que destacar los segundos puestos de Julia García en 400 metros, Candela González en 200 metros ( mejorando su registro personal con 25,26), Mara Rolli en 1.500 metros y Ariadna Andrés en lanzamiento de peso.

La papeleta de los chicos

Por su parte, el equipo masculino, pese a una brillante actuación, se vio condicionado por dos factores: por un lado, una descalificación por zapatillas fuera de norma y, por otro, la entrega fuera de zona del último relevo del 4x100.

Los dos equipos sub-20 del Facsa Playas de Castellón. / Mediterráneo

Entre los chicos consiguieron los 8 puntos Anthony Yunier Pérez en salto de longitud, Iker Moreno en 400 vallas, Daniel Monfort en los 5 km marcha, Martí Torregrosa en 2.000 obstáculos y Mario Palencia en 3.000 metros. Además, lograron un gran segundo puesto en sus pruebas Javier Sales en lanzamiento de disco, Alejandro Rios en 1.500 metros y Daniel Sebastián en 110 vallas. n