Resumen de 3ª RFEF | El Vall de Uxó pierde dos puntos en el minuto 88 ante el Hércules B (1-1)

Prolonga una semana más, y van tres, las que lleva el Vall de Uxó sin conseguir la victoria. En esta ocasión el equipo vallero de José Manuel Descalzo perdió la posibilidad de reencontrarse con la victoria en el minuto 89, cuando un peleón Hércules B consiguió neutralizar la ventaja de la escuadra de la Plana Baixa. Un gol que llegó tras quedarse con 10 los locales, por la roja que vio el experimentado Ricar Cañada. El lateral visitante Mario Nordstrom no perdonó, firmó el 1-1 y dejó chafado a un Vall de Uxó que acarició una victoria que se escurrió de las manos a última hora.

Tras sumar un empate y una derrota en los últimos compromisos, hacía falta cortar esa pequeña mala racha con una victoria. En los primeros minutos avisó el Vall de Uxó con el remate de Ricar Cañada (min. 15), a centro de Ximo Forner, y con un lanzamiento de Pacheco (min. 32) cuyo balón salió por encima del larguero. Con ese 0-0 se llegó al final de los 45 primeros minutos.

El delantero local Iván García cubre el balón ante la presión de Pablo Navarro. / UD Vall de Uxó

Segunda parte

Tras unos minutos de incertidumbre porque el Hércules B salió con más posesión y más control, se llegó al minuto 55 y los valleros volvieron a coger las riendas del encuentro. El 1-0 llegaría en el minuto 63 y lo anotó el joven atacante Diego Castaño, que remató a la red un saque de esquina ejecutado por el hombre decisivo en el balón parado del Vall de Uxó, Ximo Forner. Ese gol casi estuvo acompañado por otro (min. 67) tras un buen remate de Gonza que no encontró portería.

Con todo ello, se llegó a la recta final con todo por decidir. Un 1-0 que no daba pie a la relajación porque el Hércules B empezó a mover el banquillo en busca de encontrar más presencia en el partido, y más llegada sobre la portería. Los alicantinos daban avisos. El Vall de Uxó no sentenciaba y le iba a pasar factura.

Expulsión

Los valleros se quedaron con 10 en el minuto 85 por la roja que vio Ricar Cañada. Eso le dio alas al filial del Hércules que se fue arriba con todo hasta el pitido final. Logró empatar en el minuto 89 con el remate del lateral Mario Nordstrom, para el 1-1 final.

Los otros dos

El Villarreal C acabó cazando un punto de El Arco tras el 1-1 contra el Soneja. El equipo del Alto Palancia, necesitado de puntos y con una larga racha de malos resultados, buscó la victoria ante un correoso filial amarillo. Los locales de Carlos Ortiz se adelantaron en el marcador antes del descanso por mediación del delantero valenciano Víctor Juliá. En la segunda parte los vila-realenses apretaron y empataron por mediación del central madrileño Daniel Rodríguez Patas.

El Roda empató sin goles (0-0) ante el Torrellano en el partido previo al histórico estreno en la Copa del Rey, del martes contra el Granada en el Mini Estadi. Los gualdinegros, que no estaban muy entonados en las últimas jornadas, merecieron algo más. Pau Tejón tuvo el 1-0 con un cabezazo que atajó el portero visitante (min. 32). E incluso en la recta final Iván Agudo tuvo el 1-0, pero el balón salió desviado.