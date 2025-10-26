El resumen de juveniles | El Castellón sale goleado de Valencia, y empates para Villarreal y Roda

El juvenil del Castellón pasó de la alegría a la decepción en muy poco tiempo. El conjunto albinegro salió goleado de su visita al líder Valencia (5-1) en un encuentro donde la escuadra de la capital de la Plana se adelantó en el marcador por mediación del verdadero artillero (anotó para el filial el sábado, el 3-3 contra el Terrassa), Fran Santamaría. Pero después llegó el verdadero vendaval valencianista y le endosó tres cuatro goles en apenas once minutos, para el 4-1 al descanso. Uno más tras el descanso. Anotaron por los locales Rodrigo Gamón, Álex Estévez, Taucas Dominykas, Yaroslav Boyko y Hugo Poveda.

Pese a marcar primero, el Castellón acabó siendo goleador por el líder Valencia. / CD Castellón

El Villarreal de Pepe Reina se tuvo que conformar con empatar (1-1) en su visita al campo del Alboraya. Un encuentro donde los vila-realenses lograron adelantarse en el marcador en el minuto 23 gracias al gol anotado por el ariete Thiago Albiol. Antes de llegar al descanso la escuadra valenciana consiguió firmas el empate gracias al certero remate de su jugador Mario Martí.

El Roda, por su parte, firmó un empata frente al Patacona en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (2-2). Los vila-realenses marcaron primero en el minuto 3 por mediación de Juanma Borrero. Los valencianos igualaron por mediación de Lucas Morán nada más empezar la segunda parte. Volvieron a anotar los locales con el gol de Raúl Rodríguez (min. 66), pero en el último minuto Pau Alexandre estableció la igualada.

Dolorosa derrota del juvenil del Castellón en su visita al campo del Valencia. / CD Castellón

El Valencia, gracias a su amplio triunfo frente al Castellón, lidera la tabla clasificatoria con 15 puntos, los mismos que el UCAM Murcia tras derrotar a domicilio al Jove Español. Los albinegros son los mejores clasificados de los tres equipos de la provincia de Castellón. El Villarreal es octavo y a siete puntos de los dos equipos que comanda la tabla (Valencia y UCAM).

El próximo fin de semana habrá derbi. El sábado a las 10.00 horas el Villarreal recibirá al Roda en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Por su parte, el Castellón se medirá al EFB Pinatar el domingo a las 12.00 horas en Gaetà Huguet.