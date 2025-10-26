Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El resumen la Lliga Comunitat | El Onda fue el único provincial que pudo celebrar una victoria

El Almazora volvió a perder como local frente a un Acero muy efectivo (0-1)

Celebración de la victoria por parte del onda tras remontar un 0-2 ante el Burriana.

Celebración de la victoria por parte del onda tras remontar un 0-2 ante el Burriana. / CD Onda

Juanfran Roca

Castellón

El Onda fue el único provincial que alzó los brazos en señal de victoria, pero vaya triunfo cosecharon los muchachos de Fernando García. Le remontaron un 0-2 al Burriana en el Enrique Saura, para acabar ganando por 3-2. Al descanso se llegó con triunfo celeste gracias a los goles de Hugo Prats y Juan López. Tras el descanso los rojiblancos le dieron la vuelta al marcador con tantos de Sergio Cuesta, Óscar Valero y Pablo Pedregosa en propia portería.

El Almazora cayó derrotado en su campo frente al Acero, que se impuso (0-1) con un solitario gol de Iván Royo (min. 38). El Alqueries y el Nou Jove/Ripollés se repartieron los puntos (1-1). Younes Addar adelantó a los visitantes y Sergi Piquer firmó el empate en el minuto 83. Finalmente, L’Alcora cayó derrotado en su visita al Quart de les Valls (2-0) con dos goles en cuatro minutos de Hugo Pérez (min. 66 y 70).

El Onda suma 15 puntos, los mismos que el líder Tavernes y el Acero (que suma dos partidos menos). La quinta plaza es para el Burriana, con 10 puntos. Y el Almazora ocupa la novena plaza, pero también tiene dos partidos menos. Ningún provincial está ocupando plaza de descenso

El Almazora jugará uno de sus dos partidos aplazados este próximo miércoles, día 29, en el campo del Manises, a partir de las 20.30 horas.

