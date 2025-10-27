La Marató bp Castelló ya mira hacia febrero de 2026

La capital de la Plana se prepara nuevamente para celebrar, el próximo domingo 22 de febrero de 2026, dos de los eventos deportivos más importantes de su calendario: la 16ª edición de la Marató bp Castelló y la 13º edición del 10K FACSA Castelló. Pruebas que se superan año tras año en cuanto a participación y relevancia entre los y las runners, atrayendo a la élite del deporte mundial, así como a corredores profesionales y aficionados.

Organizadas conjuntamente por el Club d’Atletisme Running Castelló en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, estas carreras esperan superar las cifras de la pasada edición, que ha aumentado un 7 por ciento respecto al año pasado.

Y, para dar el pistoletazo de salida de forma oficial, Iracema Cambronero, presidenta del club, y Juanma Medina, director de las carreras, se reunieron este lunes con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado, y el gerente del Patronato, César Lapica, para detallar y concretar el programa de las pruebas y de un fin de semana que convierte a Castelló en el epicentro del running a nivel nacional e internacional.

En el calendario internacional

Al respecto, Hurtado afirmó que la Marató bp Castelló y el 10K FACSA Castelló «es de las citas más importantes dentro del calendario deportivo de la ciudad que sitúan a Castellón en la élite del atletismo a nivel mundial».

El Ayuntamiento de Castelló, a través de sus diversas áreas y con el respaldo de Hurtado y Lapica, así como de María España, concejala de Educación y Cultura; Arantxa Miralles, concejala de Turismo, y la propia alcaldesa de Castelló. Begoña Carrasco, siguen impulsando mejoras significativas en las infraestructuras y servicios relacionados con las pruebas para que ambas sigan siendo referentes en sus respectivas modalidades.

Para seguir con la promoción de ambas, esta semana la organización visitará la Maratón Internacional de Oporto con el objetivo de seguir posicionando las dos pruebas castellonenses y potenciar su visibilidad con el fin de que sigan incrementándose en los calendarios nacional e internacional.