La bonica història de les dos pilotaries d'Almenara
Les jugadores d’Almenara Yolanda Poveda (47 anys) i Elisa Villanueva (24 anys) han format el tàndem perfecte amb el qual ja s’han posicionat com a referents en aquest esport autòcton
Almenara sempre ha sigut un municipi amb molta afició a la pilota valenciana. De fet, desde fa molts anys tenen el seu trinquet o carrer de pilota. La seua proximitat a la provincia de València, bressol d’este esport autòcton, pot haver sigut la punta de llança per consolidar este esport en la localitat. Actualment, Almenara compta amb dos pilotaries: Yolanda Poveda (47 anys) i Elisa Villanueva (24), que han format el tàndem perfecte amb el qual ja s’han posicionat com a referents en aquest esport.
Trajectòria
Poveda va començar en el món de la pilota valenciana en 2018: «Vaig veure a un grup de xiquetes entrenant a raspall i, sense pensar-m’ho, em vaig posar a jugar amb elles per a provar». «A partir d’eixe moment, em va agradar i em vaig apuntar en el Club Pilotari d’Almenara», comenta.
L’almenarenca assegura que «la idea no era competir, sinó practicar este esport», però reconeix que és «molt competitiva i no trobava cap sentit a practicar un esport i després no poder competir». Després de la pandèmia, va tornar a preparar-se per a competir en la modalitat de frontó individual i, en 2021, «vaig aconseguir ser finalista de frontó per parelles». «I en2022 vaig ser campiona de frontó individual autonòmic de segona categoria», detalla.
Els triomfs no es van parar ací, ja que, en 2023, «vaig obtindre el campionat de frontó al 4 i mig, que és una modalitat de frontó», expressa Poveda. Però la pilotaria d’Almenara va buscar conéixer altres modalitats i va començar a entrenar en raspall i galotxa, aconseguint el títol de raspall per equips en aquest 2025.
Fins i tot este mateix any, Poveda ha sigut finalista de raspall individual i «se m’ha quedat l’espineta per a la próxima competició», afirma. En galotxa també ha fet bon paper i ha sigut finalista en el primer any de competició.
Els seus referents són Ximo El Negre i Vicent de Moncofa en frontó; i el Xato d’Almenara en galotxa. I en raspall, Victoria Díez.
L'altra part
Per part seua, Elisa Villanueva va començar a jugar a pilota l’any 2023. «La meua companya Yolanda Poveda em va agafar un dia pel carrer i em va dir que li feia falta una parella per a jugara frontó... i, a partir d’ací, vaig anar provant les diferents modalitats de pilota», compta la seua parella de pistes.
Villanueva destaca que han sigut «campiones de raspall i subcampiones de frontó; i, en la modalitat d’individual, he sigut campiona de frontó i subcampiona de galotxa». Per a la jove, el seu referent en el món de la pilota valenciana és el seu amic i company Ximo Ferrer El Negre. «Espere que este esport no desaparega mai», afirma.
Molt de suport
El regidor d’Esports, Lorenzo Vicent, manifesta que «és molt gratificant poder comptar amb dues dones pilotaries, a les quals, sens dubte, cal secundar, de la mateixa manera que es fa costat al club pilotari». Per la seua part, l’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, destaca: «Estic convençuda que tant Yolanda com Elisa passejaran el nom de la seua Almenara natal per totes les pistes».
