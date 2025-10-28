La crónica de la Copa del Rey | El Roda planta cara a un Granada dominador y efectivo (1-5)

Trece minutos duró el sueño del CD Roda en la Copa del Rey. Un partido inolvidable para los futbolistas del conjunto gualdinegro ante un Granada CF que campó a sus anchas sobre el césped del Mini Estadi. Era, más o menos, lo esperado por la diferencia de categorías entre vila-realenses y granadinos, unos en Tercera RFEF y otros en Segunda División. La historia futbolística dirá que un martes 28 de octubre de 2025 el primer equipo del CD Roda vivió un partido histórico en el torneo del KO.

El Granada cogió las riendas del partido desde el primer minuto y hasta el último. En el centro del campo Manu Trigueros y Luka Gagnidze llevaron la batuta del juego para los andaluces. A los 13 minutos un derribo de David Marzá a Gambín acabó con el 0-1 para los de José Pacheta porque el exgualdinegro y examarillo Jorge Pascual Medina no falló desde los once metros.

A correr

El Granada movía y movía y los jugadores del Roda tuvieron que correr detrás del balón. También se vieron bonitos detalles en los jugadores locales intentando poner criterio en el juego Borja Gómez, David Marzá, Víctor Albalat y Unai Almela. La realidad es que al equipo vila-realense de Miguel Ángel Muñoz le costaba Dios y ayuda aproximarse a los dominios de Ander Astrálaga. En el minuto 27 Pablo Sáenz rozó el 0-2. Su tiro salió alto.

Antes del descanso dos apuntes. El 0-2 lo anotó el lateral Sergio Ródenas con un tiro cruzado sin ángulo desde dentro del área, y por otra parte en el minuto 43 llegó el primer remate del Roda, con un chut de Pau Tejón que salió desviado. Con el 0-2 se llegó al intermedio.

Segunda parte

El 0-3, repitiendo Jorge Pascual de un buen zurdazo, dejó la eliminatoria vista para sentencia. A partir de ahí cambios y a esperar. Pau Tejón probó fortuna desde 55 metros y casi marca en el minuto 58. Con el partido muy a favor de los de Pacheta, Hormigo firmó el cuarto para la escuadra granadina y el encuentro quedó más cerrado aún. En Roda encontró su premio en el gol del honor en el minuto 75 con el gol de Iván Agudo, a pase de Héctor Royo.

Luego Miguel Ángel Muñoz quiso darle un regalo al joven portero David Moliner que entró al campo en el minuto 80 para suplir a un trabajador Jorge Rives. Y el partido fue muriendo poco a poco hasta que Lax Franco dijo que hasta aquí hemos llegado.

Ficha Técnica: -1- Roda: Jorge Rives (Moliner, min.80); Royo, Bryan Albert, Bruno (Lavernia, min. 46), Ramos; Víctor Albalat, Borja, David Marzá (Roz, min. 70), Unai Almela (Lorente, min. 61); Pau Tejón (Granados, min. 70) e Iván Agudo. -5- Granada: Ander Astrálaga; Gael (Casadesús, min. 76), Gambín (Faye, min. 65), Manu Trigueros, Hormigo; Gagnidze, Trigueros; Pablo Sáenz, José Arnáiz (Diallo, min. 54), Ródenas (Álex Sola, min. 65); y Jorge Pascual (Flores, min. 76). Goles: 0-1. Min. 13: Gambín. 0-2. Min. 41: Ródenas. 0-3. Min. 50: Jorge Pascual. 0-4. Min. 58: Hormigo. 1-4. Min. 75: Iván Agudo. 1-5. Min. 92: Álex Sola. Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia). Sin tarjetas. Campo: Mini Estadi. Entrada: 1.500 espectadores.