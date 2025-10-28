Día histórico para el fútbol de Castellón: El Roda debuta en la Copa del Rey

El CD Roda afronta, esta tarde-noche, el partido más importante y relevante de su historia. Estreno en la Copa del Rey contra un segunda división que aspira a regresar a Primera como es el Granada CF, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a las 20.00 horas. Cita, pues, histórica para este club con más de 50 años de historia y que en los 25 últimos ha tenido un conjunto sénior que, en tiempo récord, ascendió a Tercera Federación, donde esta temporada afronta su novena campaña.

Con Miguel Ángel Muñoz al frente de un equipo que combina la experiencia de futbolistas como Iván Agudo (32 años), Alberto Ramos y Borja Gómez (31)... con los más jóvenes como Marc Moliner, Diego Llorente, Serigne Arona y Unai Almela (todos con 19) o Víctor Albalat y Héctor Royo (20). Una combinación de futbolistas de varios perfiles que dejan la plantilla con la media de edad de 23,7 años.

A por todas

Sin ningún tipo de presión, más que la del debutante en una competición tan importante, afronta esta eliminatoria el Roda, a pesar de que, a nivel deportivo, este torneo del KO no le llega en el mejor momento. El equipo gualdinegro acumula el empate del sábado frente al Torrellano (0-0) y, antes, cuatro derrotas consecutivas: Castellonense (0-4), Hércules B (1-0), Alzira (1-2) y Atlético Levante (5-1). Pero la Copa del Rey es diferente.

Once titular que presentó el Roda en su visita al campo del Hércules. / CD Roda

Llega a Miralcamp un Granada con algunos jugadores considerados pesos pesados, otros con menos participación (Manu Trigueros) y varios canteranos. Destaca la presencia del delantero almeriense Jorge Pascual, con pasado en la cantera del Roda: militó en el infantil A (2015/2016), cadete A (2017/2018) y juvenil A (2019/20).

Los nazarís tampoco están en su mejor momento. Ocupan plaza de descenso a Primera Federación, cuando debían luchar por subir. Han encadenado tres 0-0, lo que no sucedía desde hace 39 años.

Posible once

El Roda, que solo tiene la baja por lesión del delantero Adrián Morón, podría formar con Jorge Rives en la portería; Bryan Albert, Fernando Lavernia, Bruno Hernández y Héctor Royo en defensa; Víctor Albalat, Diego Lorente, Borja Gómez y David Marzá, en el centro del campo; con Pau Tejón e Iván Agudo, en la punta del ataque.

Datos de interés

Los aficionados podrán comprar entradas a 10 euros en la taquilla del Mini Estadi, en el aparcamiento de Miralcamp, desde las 18.30 horas.