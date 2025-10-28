La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo.

España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.

Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.

MIN 64 (0-0) Doble cambio: entran Serrajordi, que debuta con 17 años con la absoluta, y María Méndez por Aleixandri y Paredes

MIN 57 (0-0) Calientan con más intensidad Serrajordi y María Méndez, que apuntan a ser los próximos cambios. Clara podría debutar con la absoluta, sería el primero de Bermúdez. También Fiamma

MIN 56 (0-0) Triple cambio en Suecia: entran Rolfö, Kafaji y Blackstenius por Jusu, Asllani y Schröder. Piernas frescas e ideas claras de Gustavsson

MIN 54 (0-0) Ataja Cata un centro de Jusu.. No han podido llegar Schröder ni Asllani

MIN 51 (0-0) Excelente acción defensiva de Jana con Jusu. Muy segura la ex del Barça

MIN 51 (0-0) A las manos de Falk el golpeo lejano de Olga. Buen centro antes de Aleixandri que ha despejado Junttila

MIN 50 (0-0) Despeja Björn un centro dentro del área de Olga. Otro balón en profundidad, ahora de Mariona. Bien

MIN 48 (0-0) ¡A punto de marcar Martín-Prieto! Balón en profundidad perfecto de Alexia para el desmarque de la delantera del Benfica. Se ha ido el chut por poco. Eso es lo que tiene que hacer España, buen arranque del segundo tiempo

MIN 47 (0-0) Vuelve a salir Suecia con ganas de atacar y de marcar territorio