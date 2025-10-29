Clausuran un estadio de fútbol de Castellón por incidentes del público

Los incidentes en los campos de fútbol regional son una grave amenaza para este deporte. Agresiones, insultos y presiones a árbitros, jugadores y técnicos empañan el juego y alejan los valores del fútbol. Es urgente reforzar la seguridad, la educación y las sanciones ejemplares. El respeto debe ser la norma en todos los estadios, desde la élite hasta las categorías más modestas. Así se entienden las duras sanciones que han acarreado el cierre de uno de los estadios emblemáticos de la provincia de Castellón.

El Juez Disciplinario Único de Tercera División de la Comunitat Valenciana ha decidido clausurar el estadio José Mangriñán de la Vall d’Uixó, a raíz de lo sucedido a la conclusión del partido del pasado domingo entre el Vall de Uxó y el Hércules B, que finalizó con empate (1-1) y donde un reducido número de aficionados locales la tomaron con el colegiado del encuentro, el valenciano Mario Cabrera Esplugues, teniendo que intervenir las fuerzas de seguridad.

Por estos hechos, se ha clausurado el Viejo Segarra por un partido, junto a una pequeña multa económica.

Más damnificados

También ha sido sancionado, con dos encuentros, el portero local David Martínez, por «provocarse mutuamente con un contrario provocando, con ello, un enfrentamiento entre ambos equipos». Igualmente, otros dos al central de la escuadra valldeuxense Sergio Añó por «mantener actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas».

En cuanto al filial del Hércules, le han caído dos partidos al técnico Roberto Campillo, por «provocarse mutuamente con un contrario provocando, con ello, un enfrentamiento entre ambos equipos».

La defensa

El Vall de Uxó, en un comunicado, asegura que «lamenta los tristes acontecimientos acaecidos tras la finalización del partido». Además, matiza que «fueron producidos por un minúsculo grupo de aficionados que en nada representan nuestra inmensa masa social».

Además, la entidad vallera «rechaza enérgicamente cualquier acto incívico de cualquier ámbito y reitera, de una forma firme y clara, su compromiso con los valores del respeto, el deporte y la convivencia». «Hechos estos que nos caracterizan en nuestros 103 años de historia», matiza la nota.

Finalmente, la UDE indica que «el club pondrá todos los medios humanos y materiales que estén a su alcance para que acontecimientos como los vividos el pasado domingo no vuelvan a producirse nunca más en nuestro estadio».

La crónica

Según publicó el Periódico Mediterráneo, este compromiso de Tercera Federación transcurría con el 1-0, obra de Diego Castaño en el minuto 18 del segundo tiempo, al rematar al fondo de las mallas un saque de esquina ejecutado por el futbolista más determinante a el balón parado del Vall de Uxó, Ximo Forner.

Los valleros se quedaron en inferioridad numérica en el minuto 85 por la segunda cartulina amarilla que vio Ricar Cañada. Eso le dio alas al filial del Hércules, que se fue arriba con todo hasta el pitido final, logrando empatar en el 88’ con el remate del lateral Mario Nordstrom, para el 1-1 final. Un resultado que desencadenó los incidentes relatados, lo que ha derivado en importantes sanciones.

El Vall de Uxó no pudo cerrar el partido y el Hércules B le empató en la recta final. / UD Vall de Uxó

Lo que dijo el entrenador

El técnico de la UDE, José Manuel Descalzo, al término del duelo, llamaba a «no culpabilizar a los árbitros». «Somos los principales responsables de que se nos hayan escapado dos puntos», zanjó.