Las claves del apoyo de la Diputación de Castellón al Marató bp Castelló

La Diputación de Castellón reafirma su apoyo al gran evento del running de la provincia con la Marató bp Castelló que cumple 16 ediciones y la 10K Facsa Castelló, que cumple 13 ediciones.

Así, la competición vuelve a las calles de Castellón el próximo domingo 22 de febrero del 2026. El diputado provincial de Deportes, Iván Sánchez, más el director de las carreras del Club de Atletismo Running Castelló, Juanma Medina, se han reunido para ratificar un acuerdo que ensalza la provincia como un enclave idóneo para celebrar eventos deportivos de esta magnitud.

Las valoraciones

Iván Sánchez ha señalado el gran potencial que tiene la provincia de Castellón para acoger grandes eventos: “El mejor escenario deportivo del Mediterráneo”. Y ha puesto de manifiesto el compromiso de la Diputación de Castellón con este evento deportivo, asegurando que es “una gran oportunidad para mostrar a todo el mundo las bondades del territorio castellonense, con su gran patrimonio y su rica naturaleza y orografía”.

“El Marató bp Castelló ofrece al corredor una experiencia única y nos permite difundir nuestro territorio, desde el punto de vista turístico, deportivo y gastronómico”, ha señalado Iván Sánchez. Por ello, desde la institución provincial seguirán "reforzando nuestra apuesta por el deporte para que la provincia de Castellón siga erigiéndose como un gran escenario deportivo”, ha destacado el responsable del área de Deportes.

Desde la organización destacan que este año son muchas las personas que han demostrado interés por la carrera, especialmente en el caso de la 10k y por haber quedado demostrado que ambas pruebas presentan un circuito rápido en el que poder hacer grandes marcas. La alta participación cada año (en esta edición se espera superar el número de corredores y corredoras) se refleja en la ciudad, no solo el día de la competición, también la jornada previa gracias a actividades como la Feria del Corredor y la Marató Infantil.

De nivel

Marató bp Castelló y 10K Facsa vuelven a conseguir la World Athletics Road Race Label, un sello de calidad que eleva a Castelló a la élite del atletismo internacional.

Esta distinción posiciona la marca turística de Castellón entre aficionados y deportistas de todos los lugares del mundo.

Inscripciones

Las inscripciones a Marató bp Castelló, organizado por el Club d'Atletisme Running Castelló y en coordinación el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, siguen abiertas.