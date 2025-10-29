El Cross Ciutat de Castelló, cita ineludible del calendario

Castelló se prepara para acoger este domingo, 2 de noviembre, una de las pruebas más emblemáticas de su calendario deportivo. Será en el Parque Guitarrista Manuel Babiloni, junto al Auditorio, donde alrededor de 1.200 atletas se vestirán de corto para participar en el XLV Cross Ciutat de Castelló a partir de las diez de la mañana. Desde categoría sub-8 hasta máster, con 13 carreras cuyos recorridos variarán entre los 900 y los 7.200 metros.

«El Cross Ciutat de Castelló es una de las grandes citas del calendario deportivo local y autonómico, un ejemplo de la pasión y el compromiso de nuestra ciudad con el deporte. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por todas las disciplinas y por todos los eventos, grandes y pequeños, que dinamizan Castellón y fomentan la vida activa. Este año celebraremos más de 180 eventos deportivos, reafirmando nuestro compromiso con el lema Castellón, capital del deporte», explicó la concejala de Deportes, Maica Hurtado, durante la presentación oficial de la prueba del próximo domingo.

Una de las competiciones más consolidadas del calendario autonómico de campo a través, en la que se darán cita los mejores fondistas de la Comunitat Valenciana, junto a atletas nacionales e internacionales de distintos clubes. Se trata de la prueba más antigua del calendario autonómico y una de las que acumula más ediciones dentro del panorama nacional, de ahí que la participación sea siempre tan elevada.

Tres competiciones más

Y es que, además del Cross Ciutat de Castelló, también tendrá lugar el Campeonato Autonómico de Clubes Federados y el Campeonato Autonómico de Clubes Escolar, convirtiendo la capital de la Plana en epicentro del atletismo valenciano durante el fin de semana.

«El Cross Ciutat de Castelló es una prueba que no necesita presentación, más que consolidada dentro del calendario nacional. Es una auténtica fiesta del deporte, abierta a todas las edades y categorías, que refleja el espíritu del atletismo castellonense», añadió el presidente del CA Playas de Castellón, Toni Escrig, quien recordó que la cita también será clasificatoria para el Campeonato de España de Cross por Clubes, que se disputará el próximo 23 de noviembre en Atapuerca (Burgos).

La concejala de Deportes de Castelló, Maica Hurtado, ejerció de anfitriona durante la presentación oficial del Cross Ciutat de Castelló. / Mediterráneo

Hurtado y Escrig estuvieron acompañados en la presentación oficial por los atletas internacionales Thierry Ndikumwenayo, olímpico y actual campeón de España de 5.000 metros, y Rodrigue Kwizera (Burundi), vencedor los tres últimos años del circuito mundial de cross, así como el vicepresidente de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, Manuel Ripollés, y Pepe Ortuño, director técnico del club de la capital de la Plana como organizador de la jornada.

«En esta edición contaremos con la participación de Rodrigue Kwizera, atleta del club que la semana pasada logró la segunda posición en la Media Maratón de Valencia, firmando además la quinta mejor marca de todos los tiempos. Será, sin duda, uno de los grandes atractivos de la jornada», comentó Ortuño.

Por su parte, el vicepresidente del ente federativo autonómico añadió que «tenemos claro que todo funcionará a la perfección, porque el Playas de Castellón es sinónimo de buena organización y de grandes éxitos en cada evento que impulsa y organiza».

Reencuentro tras la dana

E XLV Cross Ciutat de Castelló recuperará este domingo su trayectoria tras la anulación de la última edición a causa de la dana que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana, sobre todo a la provincia de València, y que precisamente ayer celebró su primer aniversario. El año pasado la competición estaba previsto que se disputara el domingo 3 de noviembre, pero tras lo acontecido en el territorio autonómico y todo lo que ello comportó, se optó por cancelar la edición de 2024. Así, y de vuelta a la normalidad, el domingo regresa el popular cross de Castelló.