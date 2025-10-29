¿Sabes quiénes fueron los equipos ganadores de 'las 12 horas' de La Plana Sport?

El sábado pasado se vivió en La Plana Sport Castellón un día espectacular con la celebración de la gran fiesta de las 12 horas, con la que quedó inaugurada oficialmente la instalación después de su reciente remodelación. Muchísima gente se reunió en esta jornada, dispuesta a pasarlo en grande con en las diferentes actividades programadas, tanto deportivas como lúdicas, a lo largo de todo el día.

Las competiciones de pádel, tenis, fútbol 4, parchís, dominó, guiñote y póker, además de los almuerzos y del concurso de paellas, no dejaron ni un minuto para el aburrimiento, y menos aún con las dos actuaciones musicales en directo de Resilientes y Los Indi.os.

Castellón disfruta con la fiesta de las 12 horas en La Plana Sport / Tenis Drive Academy

Después de una divertidísima jornada, a última hora de la tarde llegó el momento de la entrega de trofeos y medallas. Todos los equipos salieron a celebrarlo, y lo de menos fue la posición conseguida. Pero, entre todos, los mejores en la competición de tenis fue el equipo Punto de Sed, seguido de Rosana&Remols y Grans Amics, segundos y terceros, respectivamente. En cuanto a la competición de pádel, el equipo campeón fue Andacar 2000, segundos finalizaron los jugadores y jugadoras de Punto de Sed, mientras que la tercera posición fue para Kaspor.

Además, en guiñote ganó MM Rústico, el concurso de paellas fue para Kaspor, el parchís se decantó a favor de Gran Amics y el campeonato de dominó fue para Toldos Marenostrum. n