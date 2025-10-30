El filial del Jaén, rival del Servigroup Peñíscola en la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró este jueves el sorteo de los emparejamientos de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol sala, primera que disputan los equipos de Primera División. En este sentido, el Servigroup Peñíscola entró en el bombo de la competición copera de cara a esta ronda y el sorteo emparejó al conjunto del Baix Maestrat con el Avanza Jaén Paraíso Interior, equipo de Segunda División, filial del mítico Jaén.

La eliminatoria, a partido único, se disputará el 18 o 19 de noviembre en el Olivo Arena de Jaén, y en ella el Peñíscola tratará de conseguir el triunfo para ir avanzando de cara a la Final Four del torneo copero, a la cual ha accedido en las tres últimas temporadas de manera consecutiva.

El rival

El equipo jienense alcanzó esta ronda después de vencer por 2-5 al Infantes FS. En liga ocupa la penúltima posición de la clasificación de la categoría de plata, es decir, ocupa puestos de descenso a Segunda B, aún sin victorias y con dos empates tras cinco partidos disputados.

Antes de medirse al Jaén, el plantel de Santi Valladares jugará en liga ante el Noia, este sábado (20.00 horas), ElPozo Murcia y el Valdepeñas.