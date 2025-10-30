Dos grandes premios 'extra' para Sergio García Dols en Moto2

Sergio García Dols firmó con el equipo Gresini Racing un nuevo contrato para la temporada 2026, más una opcional, el pasado mes de agosto. No estaba siendo un buen año para el piloto de Burriana tras su abrupta salida del MSi y los italianos le abrieron las puertas de su regreso al Mundial de Moto2 con un nuevo proyecto solvente. Ahora, dos meses después, los dirigentes de Gresini han pensado de nuevo en Sergio García para que sea el sustituto del lesionado Darryn Binder, quien deberá pasar por el quirófano para poner fin a «un intenso dolor en el cúbito de su brazo izquierdo que arrastras de las últimas carreras».

De este modo, el burrianense se pondrá a los mandos de una de las Kálex y estrenará los colores de Gresini en los grandes premios de Portugal y de la Comunitat Valenciana el próximo mes de noviembre. Una oportunidad que le permite regresar a un Mundial en el que también sustituyó a Senna Agius en el Liqui Moly Jusqvarna en el Gran Premio de Hungría semanas atrás.

Sergio García Dols ha debutado con Honda en el Mundial de Superbikes. / Honda

Sustituciones

Después de esta sustitución, Sergio García probó en el Mundial de Superbikes con una Honda oficial para suplir al también lesionado Iker Lecuona y no le fue nada mal: en los tests dejó muy buenas sensaciones y en la ronda de Magny-Cours sumó sus primeros puntos en el Mundial de Superbikes 2025. Ahora, con los dos grandes premios que restan del calendario, Serio García dará por concluida la temporada.