Nuevos tiempos para la Media Maratón de Castelló en 2026

La Media Maratón de Castelló desveló este jueves en la Sala Ámbito de El Corte Inglés de la capital de la Plana algunas de las novedades que presentará en su edición de 2026, que se celebrará el 25 de enero. En la que será la 41ª edición, la prueba tendrá un marcado carácter nacional, con más de 33 provincias representadas, pero también dará un paso más a nivel internacional puesto que, de momento, ya hay inscritos 124 runners extranjeros de 30 nacionalidades. Estas cifras, que podrán incrementarse en las próximas semanas, convertirán la edición en la más internacional.

Así lo desvelaron ayer Vicente Alegre, presidente de la Unió Atlètica Castellonense (UAC), y Andrés Vera y Saul Viciano de Saul Brand como organizadores, anunciando de igual forma que este año se repartirán 1.800 euros en premios, 500 euros para el ganador y ganadoras de la carrera, 300 euros para los segundos clasificados y 100 euros para el corredor y corredora que completen el podio de la clasificación general.

Más alcance

La utilización de nuevas plataformas de inscripción ha mejorado la experiencia del runner en todo el proceso de información, inscripción y posteriores cambios que necesiten hacer. Además, por primera vez se están usando plataformas a nivel internacional que están atrayendo a corredores de otros países, de ahí el incremento de las cifras de participantes.

Otra de las novedades importantes es que El Corte Inglés de Castellón se va a convertir en el centro neurálgico del atletismo ya que la recogida de dorsales se realizará en el centro comercial castellonense y habrá un gran ambiente los días previos a la prueba, además de que se facilitará el acceso y aparcamiento a los corredores a la hora de recoger su dorsal y bolsa del corredor, con regalos y productos de colaboradores y patrocinadores además de la camiseta oficial de la carrera.

Presentación de la Media Maratón de Castelló. / Mediterráneo

Además de los organizadores, en la presentación de las novedades y la camiseta de la edición de 2026 también participaron la concejala de Deportes, Maica Hurtado; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, así como los embajadores de la prueba Diana Martín y Jesús España, quienes dieron su visión de la carrera y posaron con el presidente de honor de la UAC, Luis Adsuara.