La agenda polideportiva del fin de semana en Castellón

El deporte vuelve a copar gran parte del fin de semana del 1 y 2 de noviembre en la provincia de Castellón. Los principales equipos deportivos afrontan nuevos retos en sus competiciones domésticas, mientras que los amantes de las carreras de montaña tendrán más de una cita por los municipios provinciales. Esto son algunos de los eventos más destacados:

FÚTBOL SALA

Noia-Peñíscola

El Servigroup Peñíscola se desplaza este sábado hasta Galicia para jugar en la pista del Noia Portus Apostoli en partido correspondiente a la jornada 8 de Primera División (20.00 horas). Puntuar es fundamental para el equipo del Baix Maestrat con el fin de tratar de meter distancia con la zona baja y mirar más hacia arriba ya que actualmente es 14º con seis puntos, uno sobre el descenso. El técnico Santi Valladares no tiene bajas para este encuentro. Informa E. Cerdá

El Servigroup Peñíscola celebra un gol en la temporada 2025/26. / Eloy Cerdá

Rubi-Feme Castellón

En Segunda División Femenina, el Feme Castellón afronta este sábado una nueva y difícil salida en su partido de la jornada 7, en esta ocasión para medirse al Lainco Esportiu Rubi FS, a partir de las 18.00 horas en el pabelló La Llana. Las castellonenses actualmente ocupan la novena posición en la clasificación del grupo 2 después de haber sumado 7 puntos (dos victorias, un empate y tres derrotas). Por su parte, el conjunto catalán defenderá su condición de favorito al ascenso, dado que es segundo con 15 puntos (cinco victorias y una sola derrota) y está a solo uno del líder Autoescola Urgell Linyola.

BALONCESTO

Benicarló-Sant Antoni

El Maderas Sorlí Benicarló afronta este sábado su partido contra el Class Bàsquet Sant Antoni, correspondiente a la jornada 5 de Segunda FEB (televisado por LaLiga+). Ejercerá de local, en el Municipal de Benicarló (20.00 horas), en un partido en el que buscará quitarse la espina clavada de la última derrota. El conjunto del Baix Maestrat cosechó su primera derrota hace una semana en Huesca (108-86) y espera volver a demostrar una mayor solidez defensiva que no haga encajar tantos puntos para superar otro complicado rival. El Sant Antoni se encuentra igualado con los benicarlandos con un balance de 3-1 en victorias y derrotas. El conjunto ibicenco acumula dos victorias seguidas en liga, la última tras dos prórrogas. Informa E. Cerdá

El Maderas Sorlí Benicarló juega en el Municipal. / Eloy Cerdá

Amics-CB Zaragoza

En la misma categoría, pero en jornada dominical el Amics Castelló recibirá en el Ciutat al CB Zaragoza, en su ya habitual horario de la 12.00 horas. El equipo que dirige José Luis Pichel no acaba de encontrar la regularidad en este arranque de temporada 2025/26 y tratará de reencontrarse con el triunfo tras caer ante el Spanish Basketball Academy (67-76) ante la afición castellonense el pasado fin de semana.

NBF-Oses

Las que también juegan en casa este sábado son las chicas del Fustecma Nou Bàsquet Femení de Castelló, que reciben en el pabellón Fernando Úbeda (Grapa) al Oses Construcción de Navarra (19.30 horas). El plantel de la capital de la Plana, que viene de perder a domicilio contra Lima-Horta Barcelona (65-54) todavía no conoce la victoria este curso y ha encajado cinco derrotas que las han ubicado en la última posición de la clasificación de la Liga Challenge Femenina.

VOLEIBOL

Gemavi Vinaròs-CN Sabadell

En el grupo B de la Superliga Mascilina 2, el CV Gemavi Vinaròs recibe en el Municipal al Club Natació Sabadell, a partir de las 18.00 horas. Los vinarocenses, décimos en la clasificación, afrontan este nuevo choque con la moral por las nubes tras vencer el derbi ante el CV Mediterráneo por 2-3.

Arona-UBE L’Illa

En el mismo grupo, pero a las 19.30 horas, el UBE L’Illa-Grau se enfrentará a domicilio al Arona Spring in Motion. El plantel que dirige una temporada más Carlos Cavalli llega a este duelo en la cuarta posición y se verá las caras contra el tercero (ambos con nueve puntos), por lo que se espera un choque de lo más igualado y que obligará a los castellonenses a esforzarse al máximo para tratar de regresar con el triunfo a Castelló.

Roquetes-Mediterráneo Castellón

Por último, el CV Mediterráneo, tercer representante provincial en Superliga Masculina 2, juega también a domicilio. En su caso en el Pavelló Poliesportiu Roquetes, donde se enfrenta al equipo anfitrión a partir de las 19.30 horas. El equipo de Castelló, octavo en la tabla clasificatoria, confía en reencontrarse con el triunfo ante el colista de la categoría.

Grau Élite Cementos-Vallbona

En la Superliga Femenina 2, el Grau Élite Cementos juega este sábado en el Pabellón Pablo Herrera del distrito marítimo, donde recibirá al Vallbona Protegim a partir de las 17.00 horas. Las graueras, que no tuvieron fortuna en la última jornada y perdieron ante el CV Sant Quirze, intentarán superar a uno de los rivales de la zona alta. Concretamente se medirán a a las cuartas clasificadas, que llegan con ocho puntos, por los tres que suma el Grau Élite Cementos.

ATLETISMO

Cross Ciutat de Castelló

El Parque Guitarrista Manuel Babiloni, junto al Auditorio de Castelló, será este domingo el escenario del XLV Cross Ciutat de Castelló, la prueba de campo a través más veterana de la Comunitat Valenciana y una de las más antiguas de España. La competición se disputará entre las 9.30 y las 13.30 horas, con un total de 13 carreras y recorridos que oscilarán entre los 900 y los 7.200 metros, según la categoría. Organizado por el Club de Atletismo Facsa Playas de Castellón, será además Campeonato Autonómico de Clubes, tanto en categoría federada como escolar, lo que servirá para decidir los equipos clasificados para el Campeonato de España de Cross por Clubes desde la categoría sub-16 hasta absoluta.

Roca Parda Trail Cinctorres

Cinctorres celebra este sábado la Roca Parda Trail, un evento deportivo que aglutina la XII Cursa de Muntanya, la XIII Marxa a Peu y la VII Cursa Juvenil. La prueba reina consta de un recorrido de 25 kilómetros y un desnivel positivo de 1.250 metros, y la salida se dará a las nueve de la mañana, mientras que el recorrido de las otras dos carreras será de 11 kilómetros y un desnivel de +500 metros.

GOLF

Circuito Mediterráneo Golf

Las instalaciones de Mediterráneo Golf en Borriol acoge este sábado la séptima y penúltima prueba del Circuito Mediterráneo de golf, en formato Stableford Individual. La salida se dará a las nueve de la mañana y contarán los seis mejores resultados obtenidos en las ocho pruebas de las que consta el Circuito. Habrá pic-nic y entrega de premios a los primeros clasificados.

TENIS PLAYA

Torneo Open de Halloween

La playa del Gurugú de Castelló acoge hoy, de 10.00 a 13.00 horas, el Torneo Open de Halloween de tenis playa. Una nueva competición organizada por el Club Castellón Arena que permitirá jugar de forma distendida la competición y dar a conocer este deporte que va ganando adeptos en Castellón.