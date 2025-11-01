Fútbol
Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: "No ha sido por ninguna infidelidad"
"Simplemente, nos hemos separado y ya", ha afirmado el futbolista del Barcelona para zanjar los rumores del supuesto distanciamiento
EP
Lamine Yamal ha confirmado públicamente su ruptura con la cantante Nicki Nicole, poniendo fin a los rumores que circulaban sobre el distanciamiento entre ambos. El joven futbolista del Barcelona y la artista argentina habían despertado gran expectación por su relación, que fue seguida de cerca tanto por la prensa deportiva como la de corazón.
Así lo ha confirmado el propio deportista a Javi Hoyos. "No estamos juntos", ha dicho el jugador, disipando cualquier duda sobre la situación actual. Además, Lamine Yamal ha querido dejar claro que "no ha sido por ninguna infidelidad": "Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación". La pareja llevaba meses acaparando titulares debido a sus publicaciones en redes y sus apariciones, pero finalmente han decidido emprender caminos separados.
La noticia, revelada por Javi Hoyos en 'D Corazón', ha causado un auténtico revuelo en redes sociales, donde los seguidores de ambos llevaban días especulando sobre su separación y comentando los rumores de infidelidad que circulaban tras el viaje del futbolista a Milán para celebrar una fiesta rodeado de amigos y amigas. Lamine Yamal ha asegurado que "No le he sido infiel ni he estado con otra persona", ha asegurado Lamine Yamal ante las acusaciones por un supuesto desliz en ese viaje, tratando de zanjar la polémica y despejar dudas sobre los motivos de la ruptura.
