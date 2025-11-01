La Plana Sport ya respira el mejor tenis internacional femenino

Las pistas de La Plana Sport Castellón son escenario desde este domingo del torneo internacional femenino del Circuito ITF WORLD TENNIS TOUR, que ha reunido en Castellón a jugadoras de todo el mundo.

Ayer sábado por la tarde fue la firma de las tenistas, que fueron llegando a la capital de la Plana procedentes de diferentes países como Francia, UcraniaAlemaniaReino UnidoRusiaUSASuizaSueciaTurquía, Bulgaria, Serbia o Perú. También entre las participantes se encuentran un grueso número de españolas que tendrán la oportunidad de jugar en casa un torneo cuyos premios económicos son importantes, además de los consecuentes puntos que suman en el ránking mundial.

Desde hoy, la fase previa

Hoy da comienzo la fase previa en la que se podrán ver partidos de un buen nivel en busca de meterse en el cuadro final. Hay que destacar que la Plana Sport estará abierto al público durante toda la semana para que todos los aficionados puedan disfrutar del mejor tenis internacional en directo.

Hasta el martes se jugarán los partidos de la fase previa, de la que conseguirán clasificarse ocho jugadoras para el cuadro definitivo en busca de dar la sorpresa y llegar a las rondas más avanzadas.

Una competición de ocho días

El torneo avanzará a lo largo de la semana en una emocionante competición que creará expectación en cada partido. El día grande será el próximo domingo 9 de noviembre, cuando se disputará la gran final individual y la posterior entrega de premios.

Al frente de la organización de esta competición del calendario de la Federación Internacional de Tenis está Tenis Drive Academy, con Jorge Bellés como director del torneo y un amplio equipo arbitral. Además, cuenta con una estructura profesional, con servicios de fisioterapia, encordado de raquetas y alojamiento de jugadoras.

Este torneo internacional femenino repartirá 15.000 euros entre las primeras clasificadas, además de puntos del ranking mundial correspondientes al nivel del torneo, lo que supone para muchas jugadoras el salto al tenis profesional. Desde hoy, los mejores golpes y puntos del tenis femenino internacional, en Castelló.