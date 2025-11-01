Resumen del baloncesto provincial | Duros mazazos para el NBF Castelló y el Maderas Sorlí Benicarló

Con la miel en los labios. Así se quedó el Maderas Sorlí y el público del Municipal de Benicarló después de la derrota 75-78 frente al Class Bàsquet Sant Antoni. Los rojillos no pudieron hacer valer una diferencia de 11 puntos a su favor a tres minutos del final y acabaron perdiendo el duelo contra uno de los equipos más fuertes de la liga.

No empezó bien el partido para el Benicarló puesto que en el primer ataque Aleix Haro se hizo daño en la mano y tuvo que retirarse del partido. Pese al contratiempo tomó las riendas del partido tomando la iniciativa en el marcador en las primeras acciones. Con un parcial de 19-13 finalizaron los diez primeros minutos.

El jugador local recibe el balón. / ELOY CERDÁ

No cambió demasiado el guión durante prácticamente todo el segundo acto. La ventaja se iba manteniendo alrededor de los siete puntos evitando los de Sergio Lamúa que el equipo rival se acercara. Sin embargo el Sant Antoni consiguió llegar a la media parte a solo dos puntos con un triple de Santi Paz sobre la bocina que lo dejó todo abierto para la segunda mitad (40-38).

El tercer periodo fue una auténtica lucha entre los jugadores de ambos equipos, con mucho contacto y cierta permisividad arbitral. El Sant Antoni consiguió ponerse nueve arriba (47-54) pero un parcial de 8-0 del Benicarló volvió a equilibrar el partido.

A 6:45 del final del partido la igualdad era máxima y lo reflejaba el marcador (61-61). Ahí el Benicarló tuvo sus mejores momentos logrando un 11-0 (72-61) que parecía decantar el partido a su favor. Con solo tres minutos por delante parecía casi imposible que la victoria se escapase, pero no fue así.

Los de Ibiza tiraron de oficio y a base de triples y esfuerzo se pusieron a un punto (73-72) restando un minuto. Un 2+1 de Gómez era el 73-75 a falta de 16 segundos. El Benicarló perdió el balón en el siguiente ataque, el Sant Antoni solo anotó un tiro libre tras dos lanzamientos (75-78); y en el último tiro, sobre la bocina, Libroia intentó forzar la prórroga con un triple que no entró después de que la pelota tocase dos veces el aro.

El NBF Castelló sigue a cero

También sufrió una derrota muy dolorosa el Fustecma NBF Castelló contra el Oses Construcción por 61-63. El conjunto dirigido por Jaume Tormo tuvo muy cerca la primera victoria del curso pero la baja anotación en el último cuarto permitió al equipo visitante remontar (13-19). El cuadro castellonense se mantiene colista con un balance de 0 triunfos y seis derrotas.

El Amics, a ganar en casa

El Amics Castelló afronta este domingo a las 12:00 horas la quinta jornada de Segunda FEB en el Ciutat de Castelló, donde recibirá al CB Zaragoza con el objetivo de conseguir la primera victoria como local. El técnico José Luis Pinchel no se fía del rival a pesar de ser un recién ascendido: «Tiene jugadores veterenos que saben competir», apuntó.